Acidente ocorreu em cruzamento semaforizado da Avenida Sete de Setembro; apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (3), na região central de Sumaré. A colisão aconteceu por volta das 8h10 no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Dom Barreto, em frente a uma agência bancária.

De acordo com informações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de acidente com vítima. No local, os policiais constataram que houve uma colisão entre um veículo BYD Song Pro e um Fiat Cronos.

Impacto

Com a força do impacto, o Fiat Cronos capotou no cruzamento, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região.

Segundo a Polícia Militar, a dinâmica observada no local e os relatos dos envolvidos indicam que o acidente ocorreu em um cruzamento com sinalização semafórica em funcionamento.

Apesar da gravidade da cena e do capotamento, os ocupantes dos dois veículos não sofreram ferimentos aparentes e não houve necessidade de atendimento médico.