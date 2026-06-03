A 2ª edição do FAVA (Festival de Artes Visuais de Americana), que neste ano traz como tema “Memória como produção de sentido”, está com inscrições abertas para artistas de Americana e de outros municípios. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de julho de 2026, das 14h às 20h, na Biblioteca Municipal de Americana, reunindo artistas, coletivos e produtores culturais em uma programação voltada às múltiplas linguagens das artes visuais e do audiovisual.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de junho, de forma online, por meio do formulário disponível na página oficial da Prefeitura de Americana ou diretamente pelo link de inscrição. O festival selecionará obras nas categorias de Fotografia, Audiovisual, Mídias Eletrônicas e Tecnologia, Artes Plásticas, Artes Visuais e Arte Urbana.

O FAVA é uma realização da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), entidade cultural responsável pela produção do festival, projeto selecionado por meio do chamamento público nº 1.612/2026, realizado pela Prefeitura de Americana, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), conforme previsto no Termo de Execução Cultural nº 212/26.

Segundo o presidente da APAM, Ailton Alves de Queiroz, o festival busca fortalecer o cenário artístico regional e ampliar espaços de visibilidade para produções contemporâneas. “O FAVA nasce como um espaço de valorização da arte e das narrativas visuais produzidas no território. Nesta segunda edição, o tema da memória amplia o debate sobre identidade, pertencimento e experiências coletivas, promovendo encontros entre diferentes linguagens e artistas”, afirma.

Ghizini fala do Fava

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destaca a importância do festival para a política cultural do município. “O FAVA fortalece a produção artística local e regional, estimula novos talentos e consolida Americana como um polo de difusão cultural. É um projeto que dialoga diretamente com a diversidade e com o acesso democrático à arte”, ressalta.

O edital propõe reflexões sobre memória individual e coletiva, território, cotidiano, identidade e pertencimento, incentivando produções contemporâneas e experimentais. Entre as linguagens contempladas estão fotografia documental e experimental, curta-metragem, animação, vídeo arte, arte digital, instalações, grafite, stencil, muralismo, entre outras expressões.

Cada categoria contará com premiação em dinheiro para o primeiro lugar, no valor de R$ 1 mil, além de exposição da obra durante o festival e publicação no Livro Cidade FAVA. Os segundos e terceiros colocados receberão Menção de Mérito Artístico e também terão as obras exibidas no evento e na publicação oficial.

O edital prevê ainda ações afirmativas, com reserva mínima de 20% das vagas para pessoas pertencentes a grupos sub-representados, como pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, travestis e não binárias. Poderão participar artistas maiores de 18 anos, residentes em Americana e região, profissionais ou amadores, individualmente ou em coletivos.

Entre as restrições previstas, o regulamento informa que não serão aceitas obras produzidas exclusivamente por inteligência artificial generativa. O uso de IA será permitido apenas como ferramenta complementar de apoio criativo, desde que a autoria humana da obra seja comprovada.

O cronograma do festival prevê a divulgação dos inscritos em 10 de junho, avaliação das obras entre 11 e 18 de junho e anúncio dos selecionados em 20 de junho. As premiações e exposições ocorrerão durante os dois dias do festival, em julho.

As inscrições podem ser realizadas pela página oficial da Prefeitura de Americana [https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=cultura-festival-artes] ou

diretamente pelo formulário online [https://forms.gle/TxHBakZGfqhFLVKMA].