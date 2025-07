Colônia de Férias tem atividades gratuitas em escolas do Romano e Parque do Lago

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, deu início nesta terça-feira (15) a mais uma edição da Colônia de Férias. Crianças com idades entre 4 e 11 anos participaram das atividades na EMEFEI “Profª Maria Martiniano Gouvêa Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano, e na EMEI “Charles Keese Dodson”, no Parque do Lago.

Com uma programação lúdica e recreativa planejada de acordo com cada faixa etária, a Colônia de Férias tem como objetivo promover momentos de convivência e diversão em um ambiente seguro, estimulando também o desenvolvimento criativo, emocional e social das crianças.

Atividades

As atividades incluem jogos, dinâmicas em grupo, práticas esportivas e oficinas, conduzidas por profissionais de diversas áreas, em uma ação integrada das secretarias de Educação, Esportes e Promoção Social.

A iniciativa será realizada até o dia 29 de julho, com programação totalmente gratuita voltada ao desenvolvimento integral das crianças. As atividades também ocorrerão na Casa da Criança, na Vila Oliveira, e no Projeto SER, no Cruzeiro do Sul.

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP