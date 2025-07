Prepare-se para uma experiência gastronômica única com esta inovadora receita de Carbonara de Pirarucu e Tucupi. Unindo a cremosidade clássica do carbonara com a suculência do pirarucu, além do toque cítrico e intenso do tucupi, este prato é uma verdadeira ode aos sabores brasileiros.

O Spaghetti Barilla, é a massa perfeita para harmonizar com essa combinação surpreendente, que destaca ingredientes regionais. Uma fusão de sabores que prova que a culinária não tem limites, transformando ingredientes amazônicos em um prato italiano com um toque bem brasileiro.

Carbonara de Pirarucu e Tucupi

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

· 500g de Spaghetti Barilla Grano Duro

· 1,3L de tucupi

· 100g de jambu

· 500g de pirarucu salgado

· 100g de manteiga de garrafa

· 6 gemas

· 3 ovos inteiros

· 500g de mussarela de búfala

· Sal a gosto

· Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

1. Dessalgar os filés de pirarucu, aquecer uma frigideira grande com a manteiga de garrafa e saltear o peixe rapidamente. Acrescentar o jambu, misturar e reservar.

2. Em uma panela separada, reduzir o tucupi até que sobre aproximadamente 1/3 do volume. Reservar.

3. Em uma panela grande, ferver água com sal e cozinhar o Spaghetti Barilla até 1 minuto antes do tempo indicado na embalagem. Reservar uma concha da água do cozimento.

4. Em um bowl grande, adicionar as gemas e os ovos inteiros, junto com 2/3 da mussarela de búfala ralada finamente. Misturar bem. Adicionar o tucupi reduzido, a pimenta-do-reino e um pouco da água do cozimento da massa, mexendo vigorosamente até formar um creme homogêneo.

5. Na panela do pirarucu, adicionar o Spaghetti cozido e misturar com o peixe. Com o fogo desligado, incorporar a mistura de ovos, queijo e tucupi.

6. Ligar o fogo no mínimo e cozinhar rapidamente, mexendo constantemente, até que as gemas fiquem cremosas e envolvam a massa.

– Cuidado para não superaquecer e evitar que os ovos cozinhem em excesso e talhem.

Buon appetito!

Sobre a Barilla

A Barilla é uma empresa familiar, não listada na Bolsa de Valores, presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Foi fundada por seu bisavô, Pietro Barilla, que abriu uma padaria em Parma em 1877. Hoje, a Barilla é reconhecida na Itália e no mundo pela qualidade de seus produtos alimentícios.

Com suas marcas – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Back To Nature e Pasta Evangelists – promove uma alimentação saborosa, nutritiva e equilibrada, inspirada na Dieta Mediterrânea e no estilo de vida italiano.

Quando Pietro abriu sua loja há mais de 145 anos, seu principal objetivo era produzir alimentos de qualidade. Esse princípio se tornou a essência da Barilla, que hoje conta com quase 9.000 colaboradores e uma cadeia de suprimentos que compartilha seus valores e paixão pela qualidade. O compromisso do Grupo é proporcionar às pessoas a alegria que um alimento bem-feito pode trazer, utilizando ingredientes selecionados e priorizando aqueles provenientes de cadeias produtivas responsáveis, contribuindo para um presente e um futuro melhores.

