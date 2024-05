Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)¹ afirmam que cerca de 70% dos brasileiros sofrem com distúrbios relacionados ao sono, experimentando dificuldades para adormecer ou manter um estágio profundo e restaurador. As causas podem estar relacionadas a fatores – como idade, exposição à luz artificial durante a noite e mudanças nos padrões na hora de dormir – situações que podem interferir na produção natural de melatonina, hormônio fundamental para regular o ciclo do sono.

O Dr. Márcio de Queiroz Elias (CREMESP 82.558) explica que a função da melatonina não é promover o sono em si, mas preparar as funções biológicas para a hora de dormir, desacelerando o ritmo do corpo, induzindo a sonolência e preparando-o para o descanso. “A melatonina apresenta implicações no equilíbrio do ritmo circadiano de nosso corpo com os padrões de luz e escuridão do ambiente”, afirma2. Segundo ele, o pico da liberação de melatonina costuma acontecer entre meia-noite e 4h da madrugada, proporcionando um sono de mais qualidade 3.

Mesmo natural, a produção de melatonina pelo cérebro tende a diminuir com o passar dos anos. Por isso, uma das opções é a suplementação da que protege o sistema nervoso, fortalecendo o sistema imunológico e regularizando o humor.

Para reforçar os efeitos desta suplementação, pode-se associar a novos hábitos de “higiene do sono”. Entre eles, estão a ingestão de bebidas estimulantes, que deve ser evitado; e o consumo de refeições mais leves à noite. Também é recomendado deixar de lado as telas – como computador, celular, televisão – e os eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. Além disso, vale considerar a troca de travesseiros e, até mesmo, do colchão, de forma a permitir um ambiente mais tranquilo e confortável para o período do sono. Essa combinação efetiva de suplementação com hábitos mais moderados tende a ser mais efetiva para a qualidade do sono do que qualquer medicamento.