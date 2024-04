Open de Padbol de Americana leva 4 mil ao Centro Cívico

O 1º Open de Padbol de Americana reuniu mais de quatro mil pessoas

no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, entre sexta-feira (26) e domingo (28). O evento realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, definiu os campeões das cinco categorias no último dia de disputas.

“É um esporte novo para nós brasileiros e que a cada dia ganha muitos adeptos. Americana está sendo uma das cidades pioneiras em oferecer esse esporte de forma gratuita para a população, com uma quadra no Centro Cívico. Parabéns ao Henrique e Pituco Sacilotto pela organização e à Secretaria de Esportes pela realização da competição”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

O torneio contou com a participação de 130 atletas divididos em 65 duplas, sendo 24 na categoria iniciante, 13 na PRO, 10 na infantil, 10 na PCD e 8 na mista. Além das premiações em dinheiro, o evento recebeu o Jogo das Estrelas, com as presenças dos ex-jogadores de futebol Elano e Michel Bastos e do influencer Rafael Vieira, conhecido como Jukanalha.

“Americana voltou a ser uma cidade ativa no esporte, oferecendo diversas modalidades esportivas com nossas escolinhas e também recebendo novas práticas, como o padbol. Nossa gestão tem como objetivo oferecer cada vez mais lazer e qualidade de vida para a população”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O 1º Open de Padbol de Americana também contou com atrações musicais, como a dupla Rodrigo e Juliano, o grupo Pagode RF e o DJ Guto Maia, além da área de alimentação com food trucks.

O secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal, comemorou o sucesso do evento. “O Centro Cívico é a casa do esporte americanense. Nosso intuito é promover cada vez mais práticas esportivas neste maravilhoso complexo esportivo. Somos privilegiados em poder contar com essa grande estrutura em diversas modalidades. Esse é o primeiro de muitos campeonatos de padbol que realizaremos no Centro Cívico”.

Os atletas e o público presente também colaboraram com a doação de fraldas geriátricas, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

O campeonato foi organizado pela Associação Brasileira de Padbol e pela S2X Sports e Eventos, representada pelos sócios-fundadores Henrique e Pituco Sacilotto.

Confira o resultado das cinco categorias:

Misto

1º Paty Nardy x Peléo

2º Ester e Léo Lindoso

3º Pituco e Maynara

PRO

1º Leó Lindoso e Peléo

2º André Naves e Gabriel Garcia

3º Francisco Munhoz e João Pedro Neves

Iniciante

1º Abner e Vini Nicoletti

2º Rodrigo Polizel e Luan Polizel

3º Giovana Guedes e João Dutra

Infantil

1º Massimo e Lucca Leão

2º Felipinho e Luan

3º Thomaz Lanza e Felipe Baldin

PCD

1º Juninho e Gabriel Garcia

2º Marcel e Pituco

3º Bruno Monteiro e Rodrigo Polizel

