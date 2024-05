Títulos de cidadão e emérito entregues pela Câmara Americana

A Câmara de Americana realizou na segunda-feira (20) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense a Narciso Aparecido da Silva e de cidadão emérito a Dr. Renato Sega, por relevantes serviços prestados ao município.

As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores Silvio Dourado (PL) e Juninho Dias (PSD), respectivamente. Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município. Já os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas que atendam aos mesmos critérios, mas que não tenham nascido no município.

Participaram da solenidade os vereadores Juninho Dias, Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT) e Silvio Dourado, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados. Durante o uso da palavra, os autores enalteceram o histórico de vida dos homenageados.

“O seu Narciso pra mim sempre foi um grande exemplo, até mesmo de pai. São pessoas como o senhor que essa sociedade está carecendo, pois tantas pessoas têm sido alcançadas pela sua obra. Que o senhor possa continuar tendo essa fortaleza de conduzir o seu ministério e toda a comunidade”, disse Silvio Dourado.

“Dr. Renato, parabenizo toda a sua trajetória pois tenho me espelhado no senhor como referência por toda a humildade, caráter e responsabilidade, não só pra mim mas para toda a cidade de Americana. Parabéns por toda a trajetória na medicina e no esporte, por incentivar as pessoas a seguirem seu sonho”, falou Juninho Dias.

Após receberem os títulos de cidadania, os homenageados utilizaram a palavra para agradecer as honrarias. “Foi grande a alegria quando recebi a notícia desse título de honra. Por esse motivo, faço aqui meus agradecimentos e agradeço primeiramente a Deus, por ter me chamado a tão grande missão: ajudar a saciar as almas que desfalecem. Peço ao bom Deus que eu tenha a graça da perseverança. Agradeço à minha família pelo apoio e aos membros da comunidade por assumirem comigo esse chamado de Deus em ser sinal de misericórdia na cidade de Americana”, discursou Narciso Aparecido da Silva.

“Juninho, confesso que quando você me informou da ideia de me homenagear eu fiquei realmente surpreso, porque sei da importância dessa homenagem. Foi com muita alegria e me sinto honrado realmente de receber hoje essa premiação, que dedico à minha família. Busco ensinar aos meus filhos que nada do que fazemos deve ser feito pensando em reconhecimento, mas sim com amor. Obrigado de coração”, agradeceu o Dr. Renato Sega.

Biografias

Narciso Aparecido da Silva

Narciso Aparecido da Silva nasceu em Campinas, São Paulo. Casou-se em 17 de julho de 1982 com Lourdes dos Santos Guedes Silva, a Lurdinha, na igreja São José, em Campinas. Pai de Gustavo, Fabiana e mariana e avô de 7 netos.

Mudou-se com a família para Americana em 1985 e fundou em 19 de junho de 2000 a Comunidade Católica Recanto de Belém, com carisma “Casa do Pão”, tendo como padroeiro São José. Eram feitas visitas às casas para rezar e acompanhar suas necessidades espirituais e materiais.

Dois anos depois, a comunidade começou a atender moradores de rua com distribuição de marmitex e almoço especial de Natal. A Comunidade Recanto de Belém também faz semanalmente café da manhã para moradores de rua, encontro para casais, trabalhos espirituais e sociais na comunidade, catequese para adultos, atendimento com exercícios de fisioterapia para terceira idade e adultos, aulas de inglês e artes para a comunidade e atendimento psicológico e espiritual, além de oração em casas e empresas.

Como fundador e coordenador da Comunidade Católica Recanto de Belém, Narciso tem levado auxílio e conforto a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de Americana nos últimos 24 anos.

Renato Sega

Nascido em Americana em 26 de agosto de 1968, Renato Sega se formou em medicina em 1993, especializando-se em ortopedia e traumatologia. Posteriormente, especializou-se em medicina esportiva. Ao iniciar sua carreira, atuou no Hospital Municipal de Americana, realizando plantões médicos por oito anos.

Em sua trajetória no SUS, Dr. Renato Sega atuou realizando atendimento médico em diversas Unidades Básicas de Saúde em bairros carentes de Americana, como na região do Parque Gramado e Mathiensen, onde sempre auxiliou seus pacientes com muito amor e dedicação ao trabalho. Após longos anos de dedicação ao SUS, credenciou-se ao convênio médico Unimed, mas continuou prestando assistência a diversos pacientes que foram atendidos no Hospital Municipal ou nos postos de saúde.

Em 1998, iniciou no Rio Branco como médico do clube, onde permaneceu por cerca de vinte anos, auxiliando e dando todo o suporte médico necessário aos atletas para um bom desempenho esportivo.

Ainda na área do esporte, que é a sua paixão, Dr. Renato Sega fundou a Associação de Natação Americanense em 2015, da qual é presidente até os dias atuais. Com sua dedicação e amor ao esporte, vem apoiando e direcionando atletas para campeonatos nacionais e internacionais, como Sul-Americano, Pan Americana e Mundiais, levando o nome de Americana mundo afora.

A trajetória do Dr. Renato Sega, tanto na área da saúde, contribuindo para o atendimento à sociedade, quanto no esporte, incentivando atletas a não desistirem de seus sonhos, é motivo de inspiração a todos os americanenses.

