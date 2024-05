O Sindprosbo decidiu rejeitar a contraproposta da prefeitura

de Santa Bárbara d’Oeste para a campanha salarial deste ano. O Sindicato representa os servidores da educação da cidade e fez reunião na última quinta-feira (16).

Professoras e professores se reuniram na semana passada e decidiram buscar nova rodada de negociações após rejeitar a oferta da prefeitura de reajuste no salário e no vale alimentação com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

A categoria reinvidica aumento acima do INPC no vale alimentação, o que elevaria o benefício este ano para R$ 1.250 por mês.

O sindicato considerou, nas redes sociais, a mobilização da última reunião foi muito importane para manter a unidade do grupo e para fazer as reivindicações junto ao poder público.

A diretoria do Sindprosbo informou esta semana a prefeitura do resultado da assembleia e informou que agora aguarda agendamento para uma nova rodada de negociações.

