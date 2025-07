O PV estadual deve mesmo apostar vereadora da Barbarense Esther Moraes para ser um dos seus nomes na corrida para a Alesp em 2026. Ela é uma das estrelas do programa de TV do partido que começou a passar esta semana.

Vereadora mais votada da cidade em 2024, ela se tornou um nome que pode ser muito forte localmente ou ampliar os horizontes com pautas como ambiental ou mesmo temas mais amplos na RMC.

Esther com PV e Lula

Ainda muito jovem e com futuro pela frente e talvez com momentos decisivos em 2026 e 2028, E.M. se aproximou do presidente Lula da Silva e do ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) desde o ano passado.

Padilha enxerga nela muito potencial eleitoral (meio óbvio) e tem oferecido apoio ao seu trabalho na cidade. O PV deve seguir na federação com PT e PCdoB para a eleição do ano que vem- cedente entre 2 a 6 das 95 vagas para deputado estadual. Ser mulher também favorece Esther por conta da cota de gênero.

