Nesta semana, a Prefeitura de Sumaré realizou uma visita técnica à Coperlínia, em Paulínia, com o objetivo de explorar uma futura parceria focada em educação ambiental e na implantação da coleta seletiva no município. Representando o prefeito Henrique do Paraíso e o vice-prefeito Andre da Farmácia, estiveram presentes os secretários Danilo de Azevedo (Educação) e Junio Francisco Batista (Serviços Públicos).

O projeto, que já é uma realidade na vizinha Paulínia, visa levar a educação ambiental às 42 escolas de Sumaré, além de estruturar a coleta seletiva em toda a cidade. Durante a visita, Lucas Daniel Santos Silva, das Relações Institucionais da Coperlínia, e José Carlos da Silva, Diretor Presidente, detalharam o funcionamento e os resultados da iniciativa.

O secretário de Educação, Danilo de Azevedo, ressaltou a importância da educação ambiental para as novas gerações. “A educação ambiental é fundamental para construirmos um futuro mais sustentável. Levar esse conhecimento para nossas escolas significa formar cidadãos conscientes e engajados com a preservação do meio ambiente desde cedo”, afirmou Azevedo.

Já o secretário de Serviços Públicos, Júnio Francisco Batista, destacou a relevância da parceria para a infraestrutura de Sumaré. “Esta iniciativa, em conjunto com a Secretaria de Educação, é um passo crucial para a efetivação da coleta seletiva em Sumaré. Acreditamos que a união de forças entre a educação e os serviços públicos trará resultados significativos para a nossa cidade, melhorando a qualidade de vida da população e contribuindo para um município mais limpo”, concluiu Francisco Batista.