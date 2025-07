A Casa do Conto de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, recebe, de 15 a 18 de julho, a Oficina de Férias, com atividades artísticas e culinárias gratuitas para crianças de 6 a 8 anos. São 25 vagas por oficina, realizadas das 13h às 17h. A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, Carioba.

No dia 15, acontece a Oficina “Master Chef” Bolo de Chocolate. Além do preparo, haverá brincadeiras e cantigas de roda e produção de cestinha para levar o bolo para casa. No dia 16, é a vez da Oficina “Master Chef” Sucos Naturais de Frutas, de brincadeiras com brinquedos construídos e de confecção de copinhos biodegradáveis. No dia 17, a programação prevê a Oficina “Master Chef” Pão Caseiro, com a proposta para que as crianças coloquem a mão na massa, além de brincadeiras diversas e produção de sacos “guarda pão”. Para encerrar, a Oficina “Master Chef” do dia 18 é sobre biscoitinhos, seguida de brincadeiras coletivas e criação em pote de vidro para armazenamento dos alimentos.

Cada criança terá um caderninho de receitas, que serão acrescidas dia a dia, conforme a preparação dos pratos. No final da última oficina, levarão o caderninho construído durante os dias anteriores.

“Cabe ressaltar que em todos os dias acontecerão diferentes brincadeiras e diferentes histórias e, apesar das oficinas serem culinárias, haverá muita atividade e confecção criativa”, explicou a arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha.

“A programação cultural para as férias de julho é intensa em Americana e inclui contação de histórias e exibição de filmes na Biblioteca Municipal e oficinas lúdicas na Casa do Conto. São atividades para cativar as crianças e mostrar a elas o poder e a diversão contidas em diversas formas de arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os interessados devem apresentar documentação (RG) comprovando a idade e preencher a ficha de inscrição e a autorização de uso de imagem. O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp (19) 99706-5361.