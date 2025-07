A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convoca 16 profissionais aprovados em concurso público para atuação em diversos setores da Administração Municipal. A relação completa dos convocados estará disponível na edição deste sábado (12) do Diário Oficial do Município — publicado no Jornal Diário de Santa Bárbara — e no site oficial da Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br.

Os cargos contemplados nesta convocação incluem: Professor de Educação Básica I (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Agente de Organização Escolar, Agente de Administração, Cozinheiro, Médico Generalista, Técnico em Enfermagem – Estratégia de Saúde da Família, Ajudante de Serviços Gerais e Motorista.

Os candidatos convocados devem comparecer, até o dia 17 de julho (quinta-feira), das 9h às 16h, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º andar – Jardim Primavera, munidos dos documentos pessoais exigidos.

O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga.