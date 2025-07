Michelle Bolsonaro lança carta a Lula; veja vídeo

Ex-primeira-dama pede que presidente dialogue e deixe o “desejo de vingança de lado”, após tarifas impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Em seu discurso, Michelle pediu que Lula “hasteie a bandeira do diálogo e da paz”. Ao anunciar as sanções ao Brasil, Trump saiu em defesa de Bolsonaro, que responde por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas e arrastando o Brasil para o buraco!”, afirma Michelle.

