O Chelsea surpreendeu o Paris Saint-Germain no começo da partida com intensidade e marcação sob pressão. O time inglês teve a primeira chance antes dos 10 minutos e antes dos 30 já abria 2 a 0.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O jovem Palmer marcou aos 21 e repetiu a façanha aos 29. Nas duas vezes, ele bateu da entrada da área com a canhotinha e venceu o goleiro Donnarumma.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, o brasileiro João Pedro anotou o terceiro gol do time inglês. Ele recebeu dentro da área e tirou do goleiro fazendo 3-0.

O PSG voltou pro segundo tempo tentando tirar a diferença, mas parou na boa atuação do goleiro. Depois dos 20 minutos o jogo voltou a ficar mais ao feitio do Chelsea com trocas de chances de gol. Aos 40 minutos do segundo tempo o meia português João Neves Foi expulso depois de puxar o cabelo do lateral Cucurella.

Última derrota do Chelsea tinha sido pro Corinthians

O time inglês vem de seis vitórias consecutivas em finais internacionais. A última derrota dos azuis foi para o Corinthians na final no Japão em 2012.

Leia + sobre esportes