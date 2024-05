Geladeira É importante armazená-los na gaveta de legumes da geladeira, que é um local mais úmido, com temperaturas entre 4°C e 6°C. Isso aumenta a umidade do ambiente e permite que os queijos durem mais tempo. Nunca se deve deixá-los abertos dentro do refrigerador porque as propriedades frias, porém secantes, destes aparelhos não são boas para o produto. Aconselha-se mantê-los no papel original para que eles não ressequem e possam respirar, garantindo uma vida útil mais longa. Trata-se de um material de uso profissional muito mais adequado do que um papel filme plástico (tipo celofane) ou recipiente de alumínio. Antes da degustação, recomenda-se retirar os alimentos da geladeira entre 30 minutos e 1 hora antes do consumo. Desta forma poderá aproveitar ao máximo os aromas únicos de cada tipo de queijo. Recipientes É possível armazenar os queijos em um recipiente de vidro na geladeira. Recomenda-se embalá-los individualmente, sem misturar os tipos de queijo, mantendo cada tipo em seu respectivo recipiente. Congelador Não é recomendado congelar queijos, pois isso altera as propriedades que interferem na textura e no sabor. Porém, se comprou muitos queijos e tem medo de que se percam, pode congelá-los, no papel original, se estiver suficientemente limpo. Você pode então cozinhá-los em molho, gratinado ou derretido sem problemas. Tenha cuidado, porém, para não congelar o queijo previamente descongelado. Tempo de Armazenamento O tempo médio de armazenamento depende do tipo de queijo. Não hesite em pedir conselhos ao queijeiro(a) ou ao vendedor(a) da sua loja. Fonte: https://parolesdefromagers.com/comment-bien-conserver-les-fromages/