Um acidente de trânsito grave deixou duas pessoas feridas na manhã

desta terça-feira na região do Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste.

A batida aconteceu por volta das 08:20, na SP-304 sentido Piracicaba, próximo à saída do Conjunto Habitacional. Dois veículos se envolveram no choque- uma moto e um carro.

Foi uma colisão traseira com duas vítimas “leves”- apesar da imagem forte da foto. Uma das vítimas foi socorrida pelo Resgate ao Hospital Afonso Ramos e outra pela ambulância ao Hospital Edson Mano

Esse acidente gerou um segundo acidente, na altura do viaduto do Sta Rita, com 6 veículos envolvidos

Três viaturas do Corpo de Bombeiros e duas ambulâncias no atendimento.

