Tão logo retornou de sua viagem humanitária ao Rio Grande do Sul, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) promoveu na última sexta-feira (17/05) uma reunião com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa) e do PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada.

Participaram da reunião o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), a secretária de Saúde, Adriana Welsch, o adjunto Gleberson Miano, a secretária de Assuntos Jurídicos, Vania Cezaretto, médicos e enfermeiros – entre eles os médicos Lucas Bento e José Lourenço, respectivamente dirigente hospitalar e responsável técnico do HMNO.

O principal item da pauta era a preparação da Rede Municipal para o período de inverno que se aproxima, quando o aumento natural da procura por atendimento médico em função das doenças respiratórios típicas (como gripe e Covid) deve ser ampliado pelos atendimentos de pacientes com dengue que ainda estão acontecendo.

Também foram discutidos aperfeiçoamentos no atendimento pediátrico “de portas abertas”. Entre outras medidas, ficou decidido que o PAM Alvorada continua com um pediatra à disposição da população diariamente, durante todo o horário de funcionamento (das 7h às 19h). E, em função da redução do espaço físico pela reforma da Emergência, permanecem separadas recepções adulta e pediátrica do HMNO.

Atualmente, segundo dados apresentados pela Secretaria de Saúde, são realizados em média 880 atendimentos de urgência nas duas unidades – sendo 500 deles no PAM Alvorada e o restante, no HMNO. Esse total aumenta principalmente às segundas-feiras, e diminui conforme chega o final da semana.

“Determinamos algumas melhorias no fluxo de atendimento, visando sempre a humanização e a capacitação do Hospital e do PAM. Temos uma excelente equipe de médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza, que fazem seu melhor diariamente para cuidar da nossa população e salvar vidas”, destacou o prefeito Leitinho.

“O Hospital Municipal vai indo muito bem. Trabalho há 30 anos aqui, e estamos sempre conversando e trabalhando para melhorar ainda mais (o atendimento). Agora, é arregaçar as mangas e trabalhar ainda mais”, comentou o médico José Lourenço. “É normal às vezes precisar de uma reorganização num setor ou outro, como agora em função da dengue, isso é natural. Mas nosso Hospital Municipal continua sendo uma referência regional do SUS”, completou o vice-prefeito Alessandro Miranda.