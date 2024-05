Vídeo Show- A segunda passagem de Eliana pelo SBT se encerra no final de junho

ao que tudo indica, a apresentadora está mesmo fechada com a Globo. Embora ainda mantenha o silêncio sobre o seu futuro profissional, a loira já dispõe até de um projeto.

De acordo com o jornal O Globo, a emissora carioca quer Eliana à frente de uma nova versão do Vídeo Show, que não necessariamente seria a volta do clássico programa vespertino, que ficou no ar de 1983 a 2019 e saiu de cena após várias derrotas para A Hora da Venenosa, da Record. Uma equipe já está sendo montada para o projeto.

Caso o novo Vídeo Show seja diário, também não será uma novidade na carreira da artista. Entre 1997 e 2004, ela apresentou o Eliana & Alegria e o Eliana na Fábrica Maluca nas tardes de segunda a sexta-feira da Record, quando ainda focava no público infantil.

Gabi Dallacosta diz que sai do reality ‘Tunél do Amor’ sem acreditar nos homens

A atriz Gabi Dallacosta viveu uma relação turbulenta, entre idas e vindas, com Mateus Jesus na terceira temporada de ‘Túnel do Amor’, reality do Globoplay e Multishow. E se tornou a protagonista da atração, sendo a mais comentada pelo público. Ela assume que se envolveu mais do que deveria e diz que sai do programa desacreditada do amor e dos homens.

“Me sinto mais fria, sem acreditar no amor de verdade, acho que falta responsabilidade emocional para a maioria dos homens”, desabafa. “Difícil também acreditar em fidelidade. Dentro do reality passei por desilusões de novo, por uma relação só de palavras, não de atitudes. E isso frustra demais. Saio do reality mais seletiva e observadora. E sem vontade de ter alguém”, diz.

Gabi conta que depois do programa, vai ser muito mais difícil conquistar ela. E diz que não pretende engatar um relacionamento sério nos próximos meses. Para ela, agora é tempo de se autoavaliar, de curar traumas e feridas, além de fazer uma análise mais profunda sobre a sua personalidade, atitudes e emoções.

A inveja meu pai, kkkk pegou um fake tremido e quer me atacar 😂😂 pic.twitter.com/TaN5UQexH5 — Gabi Dallacosta | Túnel do Amor (@GDallacosta) May 7, 2024



“O reality me deu chacoalhão mesmo. Agora é um processo de autoconhecimento, de entender os meus traumas e gatilhos, e como curar todos eles. Porque o que aconteceu lá é reflexo do que já aconteceu aqui fora. De relações tóxicas, de manipulação, de pessoas mentirosas, que apenas brincam com sentimentos. O programa me traz esse grande desafio: refletir sobre mim mesma”.

Protagonista dessa terceira temporada, ela decidiu entrar no reality para ganhar visibilidade e conquistar mais oportunidades na atuação. Gabi luta por uma personagem em novela, série ou filme, mesmo já tendo gravado participações na Globo, em ‘Verdades Secretas 2’ e ‘Fuzuê’. Agora, ela vai continuar estudando e focar ainda mais na carreira como atriz.

“Se o destino me reservar um homem de valor, que prove ser diferente, posso pensar em relacionamento. Mas, agora é 100% na minha carreira como atriz. Entrei no reality para furar a bolha, viver uma experiência diferente, conhecer novas pessoas e ser vista e notada pela minha personalidade. Entrei para abrir portas. Quero ser reconhecida pelo meu talento em atuar”.

O ‘Túnel do Amor’ reúne 10 duplas de amigos, onde eles se dividem e cada um vai para uma das duas casas do programa. O objetivo? Encontrar o par perfeito para seu amigo(a) que ocupa a outra residência, que é ligada por um túnel. Ao todo, são 20 episódios. No Globoplay, sempre às segundas, às 18h, cinco programas por semana. Já no Multishow, a exibição é diária às 23h30.