Anunciado para o próximo dia 3 de junho no clube paulista Monte Líbano, a 4ª edição do Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr. anuncia alguns dos itens que estarão entre os lotes leiloados, que prometem atrair a atenção dos colecionadores e dos apaixonados pelo futebol. São camisetas históricas e que estão autografadas por lendas do esporte, tanto da atualidade quanto do passado.

Para quem gosta do futebol europeu, terá a oportunidade de adquirir uma camisa do Barcelona autografada pelos astros que formaram um dos trios mais temíveis e emocionantes da história do futebol mundial: Messi, Suárez e Neymar Jr. A peça simboliza a harmonia e a sinergia que compartilhavam enquanto vestiam as cores do Barcelona, sendo uma lembrança dos momentos de glória, dos títulos conquistados e das emoções que fizeram vibrar milhões de corações ao redor do mundo.

Messi, o mago argentino, com sua habilidade extraordinária e visão de jogo incomparável, deixou sua marca nesta camisa. Já Suárez, o artilheiro nato uruguaio, com sua determinação incansável e faro de gol impressionante, adicionou seu autógrafo a essa peça. E, Neymar Jr., o talentoso craque brasileiro, com sua criatividade deslumbrante e dribles desconcertantes, completou este trio lendário.

Outra peça excepcional que estará entre os lotes do leilão é a camisa oficial do Paris Saint-Germain, também autografada por três grandes nomes do futebol atual: Neymar Jr., Messi e Mbappé. Neymar Jr., o craque brasileiro deixou sua marca nesta camisa, representando o DNA criativo e ousado do PSG. Messi, último campeão do mundo, cujos feitos nos gramados são lendários, adicionou seu autógrafo a esta peça, simbolizando a chegada de uma nova era de grandeza ao clube parisiense. E Mbappé, o jovem talento francês que já conquistou o mundo com sua velocidade eletrizante e habilidade incomum, completa este trio fabuloso.

Um dos lotes mais desejados é uma verdadeira relíquia do mundo esportivo e traz uma camisa da Seleção do Brasil, com a assinatura de três ícones de diferentes períodos da história do futebol brasileiro: Pelé, Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr. É um tesouro que representa décadas de glória, habilidade e paixão pelo esporte mais amado do planeta.

Pelé é o Rei do Futebol, cujo nome é parte da história da Seleção Brasileira e assinou esta camisa deixando sua marca para as futuras gerações. Já Ronaldo Fenômeno, pentacampeão do mundo, dono de façanhas nos gramados que encantaram e inspiraram milhões ao redor do mundo é a outra das assinaturas. E completando temos Neymar Jr, representando a nova geração de talentos brasileiros.

Os lotes são verdadeiras conexões com a história do futebol brasileiro e um tributo à grandeza desses atletas e da única seleção pentacampeã do mundo e podem ser arrematados durante a 4ª edição do Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr.

Sobre o Instituto Projeto Neymar Jr.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (IPNJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada.

O Instituto foi construído em uma área de 8.400m², e está localizado no Jardim Glória, na cidade de Praia Grande, comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar Jr. e sua família, que foram moradores do bairro. Idealizado pelo atleta Neymar Jr. e sua família, por entender que através do conhecimento e das oportunidades é possível transformar a vida de inúmeras famílias, o projeto social está atuando há oito anos na sociedade.

Em 2017, o Instituto optou por realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos revertidos às áreas do projeto. Além disso, a verba também é direcionada às reformas na infraestrutura do complexo, folha de pagamento dos colaboradores, e investimento em novos projetos.

Sobre a WNB Produções

A direção geral do leilão é de Vildomar Batista, CEO da WNB Produções, responsável pelos eventos do INJR como o Concerto Feliz Natal Brasil Believe, o amigo secreto Neymar Jr. Entre Amigos e Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Neste período, a WNB também produziu conteúdo e produtos para as emissoras Record, SBT, Band e Fox Sports, além de atuação fora do país. A empresa também é proprietária da Escola de Comunicadores cuja missão é preparar e formar comunicadores com atuação nas redes sociais e televisão.