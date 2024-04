A primeira edição do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2024 mostrou a força da rede gastronômica existente em Santa Bárbara d’Oeste. No último sábado (27) e domingo (28) foram oferecidas 49 opções por “food trucks” em mais de 14 horas de muita cultura e economia criativa na Praça da Migração, localizada na Zona Leste da cidade. A edição movimentou mais de R$ 140,5 mil na venda de 5.338 itens, com repasse de R$ 13,7 mil para o Fundo de Turismo. Além do cardápio variado, o público pode prestigiar a Banda Cadillac, Sapos da Noite, Samba do Negro Silva e Grupo Assim que se Faz.

Inédito no Município, com entrada gratuita e dando oportunidade aos empreendedores gastronômicos ambulantes da cidade e região, projetando-os no cenário gastronômico regional, estadual e nacional, o evento foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

“O calendário cultural de Santa Bárbara é sucesso. E o Festival Gastronômico – Comida de Rua foi mais um exemplo disso! O vasto calendário cultural proporciona lazer e entretenimento e muito mais. E os nossos eventos geram emprego, renda, movimentam uma ampla cadeia e fomentam o desenvolvimento econômico e social. Juntos construímos a Santa Bárbara que é de todos nós!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o sucesso do evento reforça o quão é importante o investimento na economia criativa associada ao turismo gastronômico. “O Festival Gastronômico – Comida de Rua 2024 contou com a grande adesão da população e recebeu visitantes de outras cidades interessados em conhecer e degustar os pratos que foram comercializados pelos 17 food trucks participantes”, ressaltou.

Integraram a primeira edição do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2024 os empreendedores: Pão com Linguiça do Mineiro, Dr. Chapa, Padaria Dona Vitoria, Brediks Spettos, Casa do Espetinho Truck, Bom Beef Americana, Doce Espigas Derivados de Milho, Ki Pastel, Pastel Poko Loko, Luz Gastronomia, Lancholet, Feltrin Burguer, Acarajé da Josa, House Açaí, Churros da Mamãe, Bang Food Truck e Delícias da Baiana.

Ao todo, 24 empreendedores se inscreveram no edital de Chamamento Público para Credenciamento de Empreendimentos Gastronômicos, sendo 12 de Santa Bárbara d’Oeste, 10 da Região Turística Bem Viver e 2 inscritos inabilitados automaticamente por não pertencerem à Região.