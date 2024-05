O esporte é uma grande porta de crescimento para muitos jovens que sonham desde pequenos com uma carreira na área por ter contato com o esporte durante a infância.

No entanto, poucos seguem no caminho ao longo do tempo, diferentemente do que fez Marina, a jovem de 13 anos que continua lutando pelo seu sonho de ter uma carreira no esporte.

Marina treina atualmente na escola oficial do Real Madrid e também realiza treinos de futsal. Além disso, a jovem também segue uma rotina estrita de alimentação, exercícios e treinamentos.

“É uma rotina muito bem pensada e regrada, isso é importante para desenvolver a disciplina e a capacidade de seguir o treinamento à risca pois conforme vamos subindo na carreira, cada vez precisamos de mais autoncotrole“.

“Sempre tenho em mente que crescer no esporte envolve envolve muito de disciplina e persistência“, conta Marina.

A importância do apoio da mãe na carreira

Para superar a rotina e os obstáculos de uma carreira na área é importante contar com muito apoio, no caso de Marina, a sua mãe, a terapeuta, empresária e treinadora comportamental, Simone Resende, auxilia a filha nos treinos.

“Consigo trazer muito do meu trabalho para os treinamentos da minha filha no mundo do esporte, isso porque o comportamento e o empreendedorismo também trazem muita disciplina, autocontrole, capacidade de seguir metas, entre outras habilidades que também são muito importantes para o esporte“.

“Ver a minha filha seguindo o seu sonho, superando desafios e se tornando uma excelente profissional é muito gratificante para uma mãe”, conta Simone Resende.