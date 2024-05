‘Como funciona o nosso corpo por dentro?’. Essas e outras perguntas sobre o corpo humano podem ser respondidas na Exposição ‘Corpo Humano’ em cartaz, inaugurada no Shopping SP Market, na zona Sul de São Paulo. Instalada em um espaço de mais de 1.000 m², a mostra exibe 100 espécimes anatômicos, com oito corpos inteiros, conservados por um método que se chama plastinação com silicone, que mantém a aparência dos órgãos em vida.

Com a proposta de observação de mecanismos diferentes de funcionamento do corpo, ou seja, órgãos e espécimes, a exposição está organizada em sete galerias temáticas, e apresenta de forma surpreendente como somos e funcionamos por dentro, além de uma galeria que traz alguns animais, mostrando as diferenças e semelhanças entre nós.

Visitar a exposição é uma jornada através de nosso bem mais precioso: nossos corpos e como são impressionantes, um mundo interno que não conhecemos nem compreendemos completamente. A exposição tem o propósito de que as pessoas conheçam o corpo por dentro e possam, assim, cuidar melhor da saúde, tomar consciência dos ciclos de vida, promover o conhecimento e estudos das ciências naturais e optar por estilos de vida mais saudáveis.

Indicada para pessoas de todas as idades oferece também uma grande possibilidade de observação e estudos, da escola primária a faculdade de medicina e profissionais diversos que trabalham com a saúde. A mostra permite ver em tamanho e estrutura reais como e do que os órgãos são feitos e como se relacionam entre si, com pela riqueza de detalhes.

A coleção que viaja pelo mundo todo, é composta por corpos e órgãos de pessoas que optaram por doá-los para propósito científico e foram preservados para fins educativos por um processo de conservação permanente chamado de plastinação com silicone, que consiste no preparo do corpo com uso de polímero de silicone que conservam sua cor e aparência, sem degradação. No passado, a única forma de conhecer o corpo era por meio da dissecação e antes da sua destruição natural, era acelerada ou retardada por fenômenos ambientais, mas no final deteriorava-se.

A mostra aguça a curiosidade e permite aos visitantes conhecer mais sobre a complexidade do funcionamento de cada sistema que compõe o nosso corpo, assim como as similaridades e diferenças com os animais, com uma galeria com espécimes de animais, entre eles, um carneiro inteiro em exibição.

A visitação é um mergulho tridimensional para dentro destes sistemas — pele e ossos, dos pés à cabeça – todos com o objetivo de ajudar as pessoas a terem mais informações sobre o seu corpo. Sob a pele, por exemplo, uma série de sistemas intrigantes e seus órgãos são apresentados neste processo de conservação que cooperam para manter os sistemas como realmente são. “É impactante ver como somos por dentro, a maioria das pessoas nunca tiveram essa experiência, o máximo que conhecem são as estruturas ósseas, os esqueletos, por conta de não deteriorarem, mas a técnica permite reconhecer outros sistemas” explica o responsável pela Exposição Corpo Humano no Brasil, Paulo Zimmermann.

A mostra internacional, que existe desde 2007, disponibiliza ainda placas explicativas e monitores, que ajudam o visitante a entender todas as funções do corpo, conforme a visualização real do corpo humano, seus órgãos e mecanismo de funcionamento. Uma das galerias expõe também animais, com destaque às semelhanças e diferenças com os órgãos humanos. Em 2017, a exposição esteve em SP em uma breve temporada.

“Para nós, é uma grande oportunidade receber essa exposição pela parte educativa e divertida de todo o seu conteúdo. Estamos esperando por escolas, universidades, cursos e famílias no geral para conhecerem. A exposição se une com as demais opções culturais e de entretenimento que já oferecemos por aqui, como o Parque da Mônica, a House of Choices, Hello Park, programação de cinema e muito mais. Estamos muito felizes e temos a certeza de que será uma temporada incrível!”, detalha a gerente de marketing do Shopping SP Market, Maíra Santos.

Disponível até o dia 18 de agosto, os ingressos custam 80 reais (inteira) e 40 reais (meia entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma sympla e direto na bilheteria do evento. A classificação é livre mas os menores de 12 anos não podem entrar desacompanhados. Entre 5 e 14 anos, a entrada é meia.

Mais sobre a exposição

Instalada no Shopping SP Market, a “Exposição Corpo Humano” apresenta corpos reais, com cortes que apresentam os sistemas de aproximadamente 100 espécimes anatômicos, incluindo oito corpos inteiros e alguns animais, todos reais, preservados para fins educativos pelo processo de plastinação.

Com a ajuda de placas explicativas e monitores, os públicos de interesses diversos e de todas as idades recebem diversas informações úteis. Para grupos e turmas de escolas e universidades, podem ser programadas visitas especiais.

O corpo humano é uma máquina biológica única e irrepetível, transportado através do sistema músculo-esquelético, composto por ossos e cartilagens, músculos e tendões. Pensa, raciocina, integra, coordena, memoriza através do sistema nervoso e mantém através do metabolismo que as vísceras se organizam em diferentes sistemas.

Uma visão geral do corpo, sistemas e órgãos:

● Esqueletos/Músculos: as estruturas de suporte do esqueleto e dos músculos trabalham em conjunto.

● Sistema respiratório: os órgãos que trazem ar para cada centímetro do nosso corpo e tornam possível a fala.

● Sistema Digestivo: o processo que move a comida através de nove metros de trato digestivo, extraindo os nutrientes que precisamos para nossa sobrevivência.

● Sistema Nervoso: o cérebro é o centro da consciência e a medula espinhal envia impulsos para ele na velocidade da luz.

● Sistema Cardiovascular: nosso coração bombeia sangue para todas as nossas células.

● Sistema Circulatório: uma visão única e inspiradora dos vasos que carregam o sangue através do corpo.

● Sistema reprodutivo/urinário: um sistema com duas funções: eliminar e reproduzir.

● Vida Fetal: a vida e desenvolvimento no seu nível mais básico.

● Medicina Moderna: proteção e detecção à medida que envelhecemos.

● A relação do humano com outros animais da natureza.

Sobre a técnica de plastinação

Milhões de pessoas já viram a Exposição Internacional Corpo Humano, que percorre o mundo para apresentar o corpo humano por dentro, a partir de corpos reais, que são preservados por meio de um método inovador denominado plastinação. Resumidamente, o processo interrompe a decomposição do corpo, preservando os tecidos biológicos.

Criada pelo médico alemão Gunther von Hagens, a plastinação é um método de preservação de espécimes anatômicos, onde todos os fluídos do corpo são substituídos por um polímero que pode ser endurecido. Por meio deste minucioso processo é possível manter toda a estrutura interna do corpo, como veias, artérias, articulações, músculos, órgãos, tecidos, entre outros.

O corpo é dissecado para exibir sistemas e estruturas específicas. Depois ele é imerso em acetona para extrair todos os fluidos corporais. Já desidratado, ele é colocado em polímero de silicone, selado em uma câmara de vácuo, que promove a substituição da acetona pelo polímero. Isto previne o processo natural de desintegração, tornando os espécimes disponíveis para estudos por tempo indeterminado.

Os corpos plastinados são representações precisas, ilustrando todas as estruturas funcionais de forma perfeita e real. Exatamente por isso, os espécimes von Hagens Plastination são considerados revolucionários no estudo de anatomia.

Serviço:

Exposição ‘Corpo Humano’

Local: Shopping SP Market, ao lado da Marisa, dentro do empreendimento

Período: de 16 de maio a 18 de agosto

Valor do Ingresso: R$ 80 inteira, R$ 40 meia-entrada

Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br

Horários: De terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até as 21h. Domingos e feriados, das 12h às 20h, com entrada até as 19h.

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/94053