Obra do DAE Americana seca torneiras em 21 bairros; veja lista

O Departamento de Água e Esgoto- DAE Americana vai executar nesta quarta-feira (16), a partir das 8h, a interligação da nova subadutora SA-16. A interligação ocorrerá dentro da área do CR-8 (Centro de Reservação de Água), na Rua Pindará, altura do número 70, no São Roque.

A interligação da subadutora faz parte de mais uma etapa de construção do novo Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16), que terá a capacidade de reservação de 2,1 milhões de litros de água.

Diretor do DAE Americana fala

“Estamos avançando com mais uma etapa de trabalho para a melhoria do sistema de abastecimento da cidade. O novo reservatório vai beneficiar mais de 30 mil moradores dessa região, atualmente atendidos pelo CR-8, no São Roque”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Para a execução do serviço, o abastecimento de água será interrompido para os bairros atendidos pelo reservatório: Jardim da Balsa, Vila Dainese, Jardim Pacaembu, São Jerônimo, São Domingos, Catharina Zanaga, Mário Covas, Fazenda São Domingos, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Dona Judith, São Roque, Dona Rosa, Loteamento Industrial Jair Faraone Zanaga, Morada do Sol, Parque da Liberdade, Parque da Nações, Parque Gramado, Vale do Rio Branco, Vila Denadai e Jardim Bazanelli.

