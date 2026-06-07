Poucas cidades americanas transformaram áreas verdes em parte tão essencial da experiência urbana quanto Washington, DC. Agora, a capital dos Estados Unidos acaba de ser eleita, pelo sexto ano consecutivo, como a cidade com o melhor sistema de parques entre as 100 maiores cidades americanas — um reconhecimento que reforça seu posicionamento como um destino cada vez mais conectado a bem-estar, mobilidade urbana e qualidade de vida.

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O ranking ParkScore 2026, elaborado pela Trust for Public Land, analisa os sistemas de parques das maiores cidades dos EUA com base em critérios como acesso, infraestrutura, investimento público, distribuição das áreas verdes e qualidade dos equipamentos urbanos.

Os números ajudam a explicar o resultado. Hoje, Washington conta com 693 parques distribuídos por diferentes regiões da cidade. Além disso, 99% da população vive a até dez minutos de caminhada de um espaço verde, enquanto 21,5% da área total da capital é destinada a parques.

Uma cidade pensada para ser vivida ao ar livre

Embora o National Mall siga sendo um dos espaços públicos mais conhecidos da cidade, o destaque de Washington no ranking aparece justamente pela forma como as áreas verdes estão integradas ao cotidiano urbano.

Bairros como Georgetown, Capitol Hill, Navy Yard e Adams Morgan concentram parques, jardins públicos, ciclovias, píeres e praças arborizadas que fazem parte da rotina de moradores e visitantes ao longo do ano.

Durante a primavera e o verão, esses espaços também recebem programação cultural, atividades esportivas, festivais e eventos ao ar livre, ampliando ainda mais a relação da cidade com seus parques.

Outro aspecto destacado pelo levantamento foi o desempenho de Washington nas métricas de acesso e equidade, que avaliam a distribuição dos parques entre diferentes regiões e perfis sociais da cidade.

Parques como investimento urbano

O levantamento da Trust for Public Land também aponta uma tendência cada vez mais relevante para grandes cidades: investir em parques gera impacto econômico direto.

Segundo o relatório, cada US$ 1 investido em parques gera, em média, cerca de US$ 3 em benefícios econômicos locais. O estudo relaciona esses ganhos à melhoria da saúde pública, redução de custos urbanos e valorização das cidades.

Em Washington, o investimento em parques chega a cerca de US$ 449 por morador — mais que o dobro da média nacional americana.

Na prática, o reconhecimento ajuda a consolidar uma imagem mais contemporânea da capital americana: uma cidade onde áreas verdes, espaços públicos e qualidade urbana passaram a ocupar um papel tão importante quanto os tradicionais pontos turísticos.

Sobre Destination DC Washington

Destination DC é a organização oficial de marketing de destino da capital dos Estados Unidos. Privada e sem fins lucrativos, a instituição tem a missão de promover Washington, DC como um destino global para convenções, turismo e eventos especiais. Com um foco especial nas ricas comunidades artísticas, culturais e históricas da região, Destination DC conecta visitantes ao melhor que a cidade tem a oferecer. Para saber mais, acesse washington.org.

Sobre a Imaginadora!

Liderada por Marjori Schroeder e Ana Donato, a Imaginadora! é uma agência de marketing para turismo, relações públicas e eventos com ampla experiência na promoção de destinos e marcas. Com 18 anos de atuação, a empresa desenvolve estratégias para governos, empresas e organizações do setor, fortalecendo a presença de destinos turísticos por meio de storytelling, parcerias e ações direcionadas.