Mais de 50 diretores participaram de treinamento que antecede ações de conscientização nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré promoveu, nesta quarta-feira (3), a palestra “Febre Maculosa: Informação que Protege”, voltada aos diretores da rede municipal de Educação. A atividade reuniu mais de 50 profissionais e integrou as ações do Programa Municipal Permanente de Conscientização, Prevenção e Educação sobre a Febre Maculosa.

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Durante toda a manhã, a enfermeira e gerente da Vigilância Epidemiológica, Elane Granja, e a médica veterinária e gerente da Vigilância em Zoonoses, Josiane Sauniti, apresentaram informações sobre a doença, sinais de alerta, diagnóstico precoce, formas de transmissão e medidas de prevenção. O objetivo foi preparar os gestores para desenvolver atividades educativas nas unidades escolares.

As escolas municipais promoverão a Semana da Febre Maculosa entre os dias 23 de junho e 3 de julho. A iniciativa buscará ampliar o conhecimento sobre a doença entre estudantes, familiares e toda a comunidade escolar, reforçando a importância da prevenção e da identificação precoce dos sintomas.

Além dos diretores, participaram do encontro a secretária adjunta de Saúde, Denise Barja, a gerente-geral da Educação, Ana Benvinda, e Ianca Queiroz, mãe de Eduardo Brazilino Queiroz, vítima da febre maculosa no município.

Ação

A ação integra a legislação sancionada neste ano pela Prefeitura de Sumaré, que instituiu o Programa Municipal Permanente de Conscientização, Prevenção e Educação sobre a Febre Maculosa. A lei também criou o “Dia D Municipal de Conscientização da Febre Maculosa”, que ocorrerá anualmente em 13 de julho, em homenagem a Eduardo.

A iniciativa tem como objetivo preservar a memória do jovem e transformar sua história em um instrumento permanente de educação, prevenção e valorização da vida.

Para a secretária adjunta de Saúde, Denise Barja, a parceria entre as secretarias fortalece o alcance das ações preventivas. “A escola é um espaço estratégico para a disseminação de informações de saúde. Ao capacitar nossos profissionais da Educação, ampliamos o acesso ao conhecimento e fortalecemos a prevenção junto às famílias e à comunidade”, destacou.

Durante o evento, Ianca emocionou os participantes ao compartilhar sua experiência e reforçar a importância da conscientização sobre a doença. “O Eduardo ainda está vivo dentro de mim, e isso me dá forças para continuar. Transformar a história dele em informação e prevenção é uma forma de manter sua memória viva e ajudar a proteger outras famílias”, declarou.

Dia D de Conscientização da Febre Maculosa

A Secretaria de Saúde realiza, no dia 13 de julho, o Dia Municipal de Conscientização da Febre Maculosa, em homenagem à memória de Eduardo Brazilino Queiroz. O evento acontece às 19h, no auditório da Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera.

A programação contará com palestra especial de profissionais da saúde, que abordarão sintomas, formas de transmissão, prevenção e cuidados necessários diante de casos suspeitos.

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