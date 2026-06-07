O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi HM Americana, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas (CLT) para os cargos de Analista de TI, Técnico de Enfermagem Reusista para o setor de Hemodiálise e Assistente Administrativo para o setor de Hotelaria.

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Entre os requisitos gerais estão a comprovação da formação exigida para cada função, experiência profissional na área e disponibilidade para atuação conforme a necessidade da unidade.

Para a vaga de Analista de TI, é necessário possuir curso técnico na área de Tecnologia da Informação, Hardware ou cursos profissionalizantes relacionados. Também é desejável conhecimento em redes.

Já para o cargo de Técnico de Enfermagem Reusista/Hemodiálise, os candidatos devem possuir curso técnico completo em Enfermagem, registro ativo no Coren e experiência mínima de seis meses na área de Nefrologia.

A vaga de Assistente Administrativo exige Ensino Médio completo e experiência mínima comprovada de seis meses na função.

Os editais com todas as informações sobre requisitos, atribuições, etapas do processo seletivo e cadastro de currículo estão disponíveis nos links abaixo:

Edital 14/2026 – Assistente Administrativo (Hotelaria) – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3364701

Edital 14/2026 – Técnico de Enfermagem Reusista / Hemodiálise – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3365571

Edital 14/2026 – Analista de TI – Americana SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3362895

HM Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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