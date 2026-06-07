Whindersson Nunes faz nova aposta- O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Em 2025, mais de 546 mil trabalhadores foram afastados por transtornos psiquiátricos, um crescimento de 15,66% em um único ano, segundo o Ministério da Previdência Social.

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É nesse cenário que nasce o DIA 1. TODO DIA., uma rede social dentro de um movimento dedicado exclusivamente à saúde mental, à atividade física e à suplementação baseada em evidências científicas, criados para chegar onde nenhuma outra iniciativa do gênero chegou, sem custo, sem pressão e sem julgamento.

O projeto é uma iniciativa autônoma cocriada e cogerida por Whindersson Nunes e pela Soldiers Nutrition, lançado oficialmente no dia 1º de junho (não por acaso, dia um), dois dias após Whindersson subir ao ringue para a revanche contra o ex-campeão mundial Acelino “Popó” Freitas, como luta principal do Fight Music Show 8 (FMS 8).

“Isso não nasceu de uma reunião de marketing. Nasceu de uma necessidade que eu senti na pele. O boxe me salvou, e eu quero que mais gente descubra isso, no ritmo de cada um, sem pressão, sem julgamento”, afirma Whindersson.

O movimento com Whindersson Nunes

O DIA 1. TODO DIA. não é um desafio de 30 dias. Não é uma campanha de antes e depois. Não se trata do corpo perfeito ou alta performance. É sobre a pessoa que caiu, que está com vergonha de voltar e que acha que recomeçar é fraqueza. É para quem enfrenta ansiedade, depressão, luto, burnout, estresse, problemas de relacionamento ou doenças, e para quem quer apoiar quem está passando por isso.

A plataforma digital do projeto, disponível em versão web e aplicativo móvel, gratuitamente, foi projetada para ir na contramão do que se vê hoje nas principais redes sociais, onde a pressão pelo inalcançável, as comparações e a toxicidade ditam o tom. Na nova rede social, as curtidas e emojis convencionais dão lugar a reações de apoio, como “Força!”, “Que demais!”, “Conta comigo!”, “Passei por isso”, “Acredito em você”, entre outras.

Os usuários poderão participar de comunidades temáticas, como ansiedade, luto, burnout, depressão, relacionamentos e estresse no trabalho, ou criar as suas próprias. Também será possível registrar a jornada diária por meio de check-ins de exercício, humor e bem-estar, acumular marcos que celebram a consistência sem cobrar resultados, e participar de lives com especialistas de saúde e bem-estar. Whindersson deve ser uma figura presente na plataforma de forma ativa e contínua.

A ciência por trás do movimento

O DIA 1. TODO DIA. não é apenas um apelo emocional, mas uma iniciativa sustentada por evidências científicas. Uma meta-análise publicada no British Journal of Sports Medicine, por exemplo, com 97 estudos e mais de 128 mil participantes, demonstrou que a atividade física é 1,5 vez mais eficaz do que medicamentos e psicoterapia no combate à depressão e à ansiedade. Pessoas que possuem uma rotina ativa de exercícios apresentam nível de ansiedade três vezes menor do que sedentários, e menos de 25 minutos diários já geram melhorias em autoestima e qualidade de vida.

No campo da suplementação, estudos clínicos recentes apontam para o papel de nutrientes como creatina e ômega-3 como aliados complementares no tratamento de transtornos de humor. Além desses, diversos outros contam com estudos que corroboram para a contribuição contra desafios diários ligados à mente e ao corpo. O projeto reforça, contudo, que nenhum suplemento substitui tratamento médico ou psicológico, e que o acompanhamento profissional é sempre indicado. Por isso, convidou diversos especialistas para formarem um time de consultores e apoiadores no projeto.

Especialistas verificados

A plataforma contará com um diretório exclusivo de profissionais de saúde e bem-estar, como psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, neurologistas, endocrinologistas, geriatras e médicos do esporte, com perfis verificados e de fácil acesso pelos usuários. Cada profissional está sendo convidado individualmente pelo time do projeto, com base em suas atuações e contribuições públicas relevantes para o tema.

Dentro da rede social, esses profissionais serão membros ativos da comunidade, podendo interagir diretamente com os usuários e publicar conteúdo próprio de forma contínua, tornando a informação qualificada acessível a quem mais precisa.

Whindersson Nunes é a história que se tornou o movimento

Desde 2019, Whindersson Nunes fala aberta e publicamente sobre seus desafios com a saúde mental, antes mesmo de o tema ganhar o espaço que ocupa hoje no debate público brasileiro. É hoje uma das figuras mais reconhecidas do país quando o assunto é a relação entre vulnerabilidade, esporte e superação. Sua história não foi escolhida para servir ao movimento. Ela é o movimento.

Dentro da plataforma, Whindersson terá um perfil exclusivo e em destaque, por onde compartilhará conteúdo alinhado ao conceito do projeto, e estará presente na comunidade não como celebridade distante, mas como alguém que caminha junto com a seriedade de quem esteve no fundo do poço e a leveza de quem aprendeu a voltar.

“O DIA 1 é o movimento que eu queria ter encontrado quando mais precisei. Eu sei o que é estar num lugar de vulnerabilidade mental. E sei o quanto ter um lugar, uma rotina, uma comunidade, faz diferença. Não estou aqui porque é um projeto bonito. Estou porque é verdadeiro“, reforça Whindersson.

A luta com Popó como símbolo

Em 2022, Whindersson Nunes subiu ao ringue pela primeira vez para enfrentar Acelino “Popó” Freitas, um dos maiores pugilistas da história do boxe brasileiro. Mesmo sob forte domínio do ex-campeão mundial, Whindersson surpreendeu ao aguentar firme todos os oito rounds da luta de exibição, que terminou em empate sem vencedor oficial. Ele não ganhou. E voltou.

A revanche aconteceu neste sábado, dia 30 de maio, como luta principal do Fight Music Show 8, em São Paulo. E é exatamente após esse momento que o DIA 1. TODO DIA. é lançado ao mundo. O gesto não é casual, é a síntese de tudo que o movimento representa.

“Essa luta foi exatamente o que o DIA 1 prega. Não é sobre ganhar na primeira vez, nem na segunda. É sobre ter a coragem de voltar, não importa quantas vezes forem necessárias, mesmo sabendo que é e que vai ser difícil. Se eu estou aqui de novo, é porque acredito nisso de verdade”, analisa.

Primeiras horas de lançamento

Whindersson publicou em seu Instagram a novidade por volta das 20h da segunda-feira, dia 1º de junho, afinal, além do primeiro dia do mês, o dia da semana, geralmente, representa o recomeço para muita gente.

Após o anúncio, a rede social registrou, em apenas 12 horas, pouco mais de 1,7 mil cadastros de usuários na plataforma, que segue em versão beta por período indeterminado, prometendo a inclusão de novas features ao longo dos próximos dias.

Soldiers Nutrition como cocriadora e principal parceira

A Soldiers Nutrition integra o DIA 1. TODO DIA. como cocriadora e principal apoiadora do movimento, não como patrocinadora no sentido tradicional. A parceria nasce de um alinhamento genuíno entre duas partes que chegaram à mesma conclusão pelo mesmo caminho: que saúde mental, atividade física e suplementação de qualidade são um direito, especialmente para o brasileiro que mais precisa e menos tem acesso.

A marca, que já vinha construindo uma identidade de proximidade com o brasileiro das classes C, D e E, aquele que trabalha, que batalha, que faz acontecer mesmo quando a vida pesa, enxergou no DIA 1. TODO DIA. a extensão natural do seu posicionamento. O projeto é o lugar onde esse público pode encontrar apoio real, gratuito e sem barreiras.

“A Soldiers nasceu para o brasileiro que acorda cedo, que batalha, que não desiste mesmo quando tudo pesa. Quando conversamos com o Whindersson, a gente entendeu imediatamente que não teríamos só um projeto em mãos. Era exatamente o que a Soldiers acredita, colocado em forma de movimento encabeçado por uma história verdadeira, não criada. A gente não entrou como patrocinador. A gente entrou porque essa causa é nossa também. Porque suplementação de qualidade, atividade física e saúde mental não são luxo, são um direito essencial. E nos unimos para lembrar isso para quem mais precisa ouvir”, conta Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition.

O DIA 1. TODO DIA. não foi criado com metas de usuários. Foi criado com um propósito de chegar aonde nenhum outro movimento pró saúde mental chegou, com presença real, gratuita e sem barreiras. O crescimento será medido não em números, mas em impacto. E o critério é simples: se o projeto mudar a vida de uma única pessoa, já valeu cada esforço.

Sobre o DIA 1. TODO DIA.

O DIA 1. TODO DIA. é um movimento e rede social dedicados à saúde mental, à atividade física e à suplementação baseada em evidência científica. Plataforma 100% gratuita, disponível em versão web e aplicativo móvel. Cocriado e cogerido por Whindersson Nunes e Soldiers Nutrition. Lançamento: 1 de junho de 2026.

Sobre a Soldiers Nutrition

A Soldiers Nutrition é uma empresa brasileira de suplementação, fundada em 2014, com posicionamento voltado ao público das classes C, D e E. Em 2025, a empresa faturou cerca de R$ 280 milhões, figurando entre as principais marcas do mercado.

Sobre Whindersson Nunes

Whindersson Nunes é comediante, youtuber, rapper, cantor, compositor, ator e pugilista. Um dos maiores criadores de conteúdo do país, é também uma das vozes públicas mais reconhecidas sobre saúde mental no Brasil, tema sobre o qual fala abertamente desde 2019.

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