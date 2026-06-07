O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, em parceria com o Leilão Eletrônico, está com lances abertos para um leilão judicial que reúne 80 oportunidades entre imóveis, vagas de apartamento, veículos, caminhões e ativos empresariais. Ao todo, são mais de 60 imóveis, oito caminhões, seis automóveis e uma marca disponíveis para arrematação, com descontos que chegam a 50% em relação aos valores de avaliação.

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Entre os destaques do leilão está um apartamento duplex de alto padrão localizado no Jardim Paulista, uma das regiões mais valorizadas da capital paulista. Situado no Edifício Uptown, na Alameda Campinas, o imóvel possui área total de 142,32 m², duas suítes, varanda gourmet, sala, cozinha, área de serviços e acesso à infraestrutura completa de lazer do condomínio, que inclui academia, salão de festas, playground e piscinas coberta e descoberta. O apartamento será ofertado em segunda praça com lance mínimo de R$ 1.356.155,76, valor aproximadamente 40% inferior ao da avaliação judicial.

TJSP e oportunidades

Segundo André Zalcman, oportunidades desse perfil costumam despertar forte interesse do mercado. “É difícil encontrar imóveis desse padrão e nessa localização sendo ofertados com descontos tão expressivos. O Jardim Paulista é uma das regiões mais consolidadas e valorizadas da cidade, com oferta limitada de novos empreendimentos. Isso faz com que oportunidades como essa chamem a atenção tanto de investidores quanto de compradores finais”, afirma.



O leilão também contempla opções mais acessíveis para quem deseja ingressar no mercado imobiliário com investimento menor. Um exemplo é um apartamento localizado na Rua Álvaro de Carvalho, na Consolação, região central de São Paulo. O imóvel possui área privativa de 37,70 m², vaga de garagem e área total construída de 82,39 m². Na segunda praça, o apartamento poderá receber lances a partir de R$ 236.630,14, valor cerca de 25% inferior ao da avaliação.

Além dos imóveis residenciais, o certame reúne ativos comerciais, caminhões, veículos e outros bens oriundos de processos judiciais conduzidos pelo TJSP.

Para Zalcman, o crescimento do mercado de leilões tem ampliado o interesse do público por esse tipo de oportunidade. “Os leilões deixaram de ser um mercado restrito a investidores especializados. Hoje vemos um número crescente de compradores finais acompanhando os leilões, especialmente em busca de imóveis bem localizados e com potencial de valorização. O desconto continua sendo um atrativo importante, mas a qualidade dos ativos ofertados também tem chamado cada vez mais atenção”, explica.

Os interessados já podem consultar os editais completos e realizar lances por meio da plataforma do Leilão Eletrônico. As condições específicas de participação, ocupação dos bens e demais informações devem ser verificadas individualmente em cada lote disponível: Link