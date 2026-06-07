Atletas de alto rendimento treinam nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura

Hortolândia foi um dos destaques da segunda etapa do Torneio de Categorias de Ginástica Artística realizado pela Liga Intermunicipal da modalidade, no final de semana passado, em Salto. O time feminino de alto rendimento do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura ficou com a segunda colocação geral. As ginastas conquistaram notas positivas nas categorias Salto, Paralelas, Traves e Solo.

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Na classificação individual geral, as hortolandenses Márcia Heloysa Bernardo e Emanuelly Santos Souza concluíram o torneio em primeiro e terceiro lugares, respectivamente. Na Categoria pré-infantil masculina, Enzo Roberto Santos de Almeida e Thomas Kiffer Moreira foram os representantes da cidade no torneio.

PRATIQUE ESPORTE GRATUITAMENTE em Hortolândia

Pelo Projeto Escolinhas Esportivas, além da ginástica artística, são outras 24 modalidades disponíveis praticadas gratuitamente, em 15 espaços distribuídos por diferentes regiões da cidade. Para se inscrever, é necessário ir até o local, no horário das atividades e apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

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