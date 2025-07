Roberta Lima pede informações sobre ataques de cães e atendimentos

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre atendimentos médicos por ataques de cães e programas de orientação no município.

No documento, a parlamentar destaca que uma notícia divulgada na imprensa local divulgou dados das Diretoria Regional de Saúde de Campinas (DRS) que apontam que a quantidade de atendimentos médicos por ataques de cães cresceu 20,3% na região no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com a matéria, de janeiro a abril de 2025, foram registradas 591 ocorrências, o que representa um aumento de 100 casos em comparação ao mesmo período do ano passado.

Prevenção

A autora afirma que orientação aos tutores é importante para a prevenção de ocorrências do tipo. “O conhecimento de como tratar adequadamente os cães é fundamental para evitar acidentes e, mais ainda, torna os tutores mais bem preparados para proporcionar uma vida plena e feliz a seus companheiros”, comenta Roberta Lima.

A parlamentar questiona quantos atendimentos médicos relacionados a ataques de cães foram registrados em 2025 na cidade de Americana e se a prefeitura mantém algum programa permanente voltado a orientação de tutores de cães.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (05), e encaminhado à prefeitura para resposta.

