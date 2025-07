Interior de São Paulo recebe a primeira escola italiana de gelatos do Brasil

A arte do verdadeiro gelato italiano acaba de ganhar um espaço de excelência no Brasil com a inauguração da Gelato Academy, a primeira escola de gelateria originalmente italiana no país. Fundada pelo renomado mestre gelatiere Mirko Stortini, a instituição traz ao Brasil a tradição e a ciência do gelato, aliadas a décadas de experiência e paixão pelo que muitos consideram a melhor sobremesa do mundo.

Com formação em química, o italiano assumiu desde jovem a Gelateria I Tropici, uma das mais tradicionais de Roma, e encontrou no gelato uma forma de unir técnica e dedicação. “O verdadeiro gelato italiano é aquele feito com ingredientes de alta qualidade, sem aditivos artificiais e seguindo técnicas que respeitam uma tradição centenária. Ele não é apenas doce ou colorido, mas genuíno, intenso e equilibrado”, explica.

Mirko acumula mais de 30 anos de experiência prática na área, dos quais boa parte foi dedicada à atuação como educador, tendo formado mais de 1.000 alunos em diversos países, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Entre os destaques estão a Pazzi Per Gelato, de São Paulo, e a Gelateria Damazônia, de Belém, que juntas somam mais de 20 unidades espalhadas no país.

A primeira escola italiana de gelatos do Brasil

Localizada em Indaiatuba, São Paulo, a Gelato Academy é o resultado da evolução do projeto educacional de Mirko no Brasil, anteriormente conhecido como Projeto Gelato Italiano. Com a aquisição completa das cotas do empreendimento, Mirko transformou a escola em uma instituição que carrega sua assinatura e compromisso com a qualidade e tradição italiana.

A escola oferece uma formação completa para quem deseja se profissionalizar no mundo dos gelatos, com cursos que vão desde o básico até o nível avançado – sendo o principal deles o curso intensivo presencial, que introduz os fundamentos do gelato, incluindo práticas como criação de receitas, gestão de gelaterias e produção de sabores.

Um dos diferenciais da instituição é o software de balanceamento (Balanceamento Sem Segredos), uma ferramenta que auxilia na criação de receitas do zero, de forma rápida e fácil. A tecnologia analisa a receita tanto do ponto de vista nutricional quanto técnico, fornecendo parâmetros ligados à quantidade de ar no sorvete, cálculo do endurecimento devido a fibras insolúveis e, por fim, analisando a cremosidade do gelato na temperatura da sua vitrine.

As aulas ocorrem tanto no modelo presencial, na cidade de Indaiatuba, região de Campinas, quanto online. Além dos cursos, a Gelato Academy oferece consultoria para empreendedores e confeiteiros ao redor do mundo, contribuindo para o sucesso de negócios em países, como China, Vietnã e Portugal.

Mais informações em https://gelatoacademy.com.br/