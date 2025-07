Prefeitura de Americana cria Comissão Intersetorial Climática

A Prefeitura de Americana instituiu, neste mês, a Comissão Intersetorial Climática (CIC), com o objetivo de elaborar e implementar o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática. O Decreto nº 13.775, de 8 de julho, também reconhece oficialmente o Estado de Emergência Climática em nível global.

“Essa é uma iniciativa importante da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para impulsionar ainda mais o desenvolvimento de ações de sustentabilidade, prevenção e combate aos impactos das mudanças climáticas no município”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Entre as ações a serem incentivadas estão a redução de emissões de gases de efeito estufa e a adoção de medidas alinhadas à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas.

“Precisamos reduzir as emissões de carbono e promover ainda mais ações de sustentabilidade para amenizar os impactos causados pelas mudanças climáticas, proteger os ecossistemas e garantir um clima seguro para as futuras gerações”, reforçou Fábio.

Americana já conta com a Política Municipal de Meio Ambiente e está em processo de elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas. O plano será estruturado com base no Guia para Elaboração de Planos de Adaptação e Resiliência Climática – 2ª edição revisada, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL).

“As atividades e projetos desenvolvidos na cidade estão em consonância com os ODS. O município buscará ainda mais parcerias para promover campanhas de educação ambiental e ações que estimulem uma economia socioambientalmente sustentável”, completou o secretário.

A Comissão Intersetorial Climática será responsável por:

– Definir áreas prioritárias para adaptação, indicando mecanismos de financiamento com recursos públicos, privados e climáticos;

– Estabelecer canais de apoio técnico e transferência de conhecimento entre os entes federados;

– Criar um sistema de monitoramento e avaliação das ações, com indicadores de desempenho e metas;

– Determinar mecanismos de revisão e atualização do plano;

– Implementar campanhas de conscientização e educação ambiental para garantir a participação da sociedade.

Composição da Comissão Intersetorial Climática:

Representantes do Poder Público

– Secretaria de Educação: Kely Cristina Ribeiro Nadin

– Secretaria do Meio Ambiente: Kátia Cristina Mansette Birke e Antônio Sidney Franzatto Coelho

– Defesa Civil: João Miletta

– Secretaria de Saúde: Antônio Jorge da Silva Gomes

Representantes da sociedade civil

– Consórcio PCJ: Andrea Borges

– OSCIP Barco Escola da Natureza: João Carlos Pinto

– Rotary Club de Americana – Ação: Jairo Guilherme Silva

– Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA): Thiago Pietrobon

– Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA): João Marco Alves de Oliveira

