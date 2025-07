A Prefeitura de Americana iniciou nesta segunda-feira (14) a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim da Balsa 2. O trabalho começou pela fase de fundação, com a perfuração do terreno para a instalação do alicerce. A unidade está sendo construída na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito.

O prefeito Chico Sardelli vistoriou o início das obras na manhã desta terça-feira (15), acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli. Também estiveram na vistoria os vereadores Gutão do Lanche, Marcos Caetano e Leonora Périco, os secretários Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

“Estamos investindo na saúde pública com responsabilidade e planejamento. Essa nova UBS é parte do nosso compromisso de levar serviços de qualidade, mais próximos da população e com mais estrutura para os profissionais. É gratificante ver o início dos trabalhos desse importante empreendimento que vai beneficiar milhares de moradores da região”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“O foco da nossa gestão é cuidar das pessoas, e estou muito feliz com o início das obras dessa nova UBS. A região do Jardim da Balsa 2 está em expansão, e esse equipamento é fundamental para garantir saúde com qualidade a toda a população que ali reside”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Unidade

Com área de 596,12 m², a unidade foi planejada para oferecer atendimento completo e acolhedor à população, com espaços amplos, acessíveis e funcionais. A estrutura contará com consultórios ginecológico, odontológicos e salas multiprofissionais, além de espaços destinados a vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação.

A UBS também incluirá sala de práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de educação em saúde bucal e áreas de integração para as equipes. Para maior conforto dos usuários, haverá recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades.

Os banheiros serão distribuídos estrategicamente, incluindo sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), além de opções femininas, masculinas, infantis com fraldário e sanitários próximos aos consultórios e áreas de coleta.

“Ampliar a atenção básica é fundamental para prevenir doenças, garantir diagnósticos precoces e oferecer cuidado contínuo. Com o início das obras dessa UBS, damos um passo importante na consolidação de uma saúde humanizada, acolhedora, inclusiva e resolutiva para toda a população de Americana”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A estrutura prevista atende aos padrões do Ministério da Saúde e vai oferecer um ambiente acolhedor e funcional, com foco na humanização e na resolutividade dos atendimentos”, completou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O investimento total é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura.

O acompanhamento técnico e documental das obras é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável também pela articulação para liberação dos recursos federais com os órgãos responsáveis.

UBS do Jardim Jacyra

A nova UBS do Jardim Jacyra, contemplada no mesmo contrato, tem projeto idêntico ao da unidade da Balsa 2. O início das obras está previsto para os próximos dias, assim que forem concluídos os trabalhos de fundação da primeira unidade.

No Jardim Jacyra, a UBS será implantada na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos. O investimento será de R$ 2.859.116,09, com recursos do Novo PAC (R$ 2.435.976,00) e R$ 423.140,09 de contrapartida municipal.

O valor global do contrato para a construção das duas unidades é de R$ 5.410.224,42. A previsão de entrega é para o final do primeiro semestre de 2026.

