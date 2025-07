A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae-SP, promove no próximo dia 31 de julho a oficina presencial de Educação Financeira, voltada a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (PP).

A capacitação será realizada das 19h às 21h, na Rua Rafael Rossi, 197, Jardim Luiz Cia. As inscrições são gratuitas e com vagas limitadas, por meio do link:

https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35610846

O conteúdo da oficina foi elaborado especialmente para quem busca mais controle e clareza sobre a gestão financeira do próprio negócio. Entre os temas abordados estão identificação de fontes de receita; separação entre finanças pessoais e empresariais e compreensão de custos fixos e variáveis.

A iniciativa faz parte da estratégia do município de apoio ao empreendedorismo e à qualificação dos pequenos negócios locais. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Ed Carlo Michelin, ações como essa são fundamentais para o fortalecimento do setor. “A gestão financeira é um dos maiores desafios enfrentados por quem empreende. Essa oficina traz orientações práticas e acessíveis, que podem fazer a diferença no desempenho das empresas. Nosso objetivo é oferecer suporte para que o empreendedor local cresça de forma sustentável”, destacou o secretário.

A oficina integra o calendário de capacitações promovido pela Prefeitura de Sumaré em parceria com instituições especializadas, com foco na geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local.

Serviço

Oficina Presencial de Educação Financeira – Sebrae e Prefeitura de Sumaré

Data: 31 de julho de 2025 (quarta-feira)

Horário: das 19h às 21h

Local: Rua Rafael Rossi, 197 – Jardim Luiz Cia, Sumaré/SP

Público-alvo: MEI, ME e PP

Gratuito

Inscrição (vagas limitadas):https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35610846

