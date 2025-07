Leco bate outros nomes da Câmara no 1o semestre

O vereador Leco Soares (Podemos) se destacou no 1o semestre como o nome mais ‘minerva’ entre os vereadores de Americana. Na comparação com os pares reeleitos e prefeituráveis para 2028, sua postura foi a mais centrada.

Claramente, ele ainda não tem a mesma projeção do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e não tem os votos de Paulo Eduardo Jr Dias (PSD), mas tem algumas vantagens competitivas que podem fazer com que venha no crescendo e se torne alternativa interessante ao meio político.

Os novatos (maioria novatas) ainda precisam mostrar serviço e passar por uma nova eleição para vereador e então alçar novos sonhos.

Leco sem desespero e riscos

Apesar de ter passado o 1o semestre em ambiente ameno e crescer como figura mais centrada e focada, Leco ainda corre alguns riscos além do natural ‘olho gordo’ e fogo amigo na Câmara.

Ele tem um partido só para si, mas existe ainda a possibilidade do ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB) vir para a legenda, sair a federal no ano que vem e embaralhar o cenário para 2028.

