A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (15) a revitalização da sinalização viária nas imediações do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança de pedestres, motoristas e ambulâncias que circulam diariamente pela área.

“A sinalização adequada é fundamental para garantir a segurança e a organização no entorno do hospital, que possui grande fluxo de pessoas e veículos, incluindo ambulâncias em atendimentos de urgência e emergência”, destacou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Serviços

Entre os serviços executados estão a pintura de faixas no estacionamento, demarcações de vagas especiais e áreas de embarque e desembarque. Também serão reforçadas as sinalizações da entrada exclusiva para ambulâncias na emergência e da área destinada à descarga de materiais de uso contínuo da unidade.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

