A pintura exclusiva Senna Sempre é uma homenagem a Ayrton Senna, que correu pela McLaren entre 1988 e 1993, vencendo três Campeonatos Mundiais de Fórmula 1

Arte evocativa criada pela McLaren Special Operations (MSO) em uma pré-produção do McLaren Senna da própria coleção da McLaren

Cores vibrantes escolhidas para refletir a personalidade e a nacionalidade brasileira de Senna, com outros elementos que homenageiam seu desempenho no Grande Prêmio de Mônaco

A pintura Senna Sempre foi criada em paralelo com uma pintura personalizada para os carros McLaren MCL38 que Lando Norris e Oscar Piastri pilotarão no Grande Prêmio de Mônaco

Ambas as pinturas fazem parte de uma iniciativa da McLaren que comemora o brilhantismo de Ayrton Senna nas corridas, 30 anos após seu falecimento em 1994

O exclusivo McLaren Senna com as cores Senna Sempre estará em exibição em Mônaco durante todo o fim de semana do Grande Prêmio

A McLaren está comemorando 30 anos do incrível legado de desempenho de Ayrton Senna com uma homenagem poderosa e emotiva que representa visualmente sua personalidade vibrante e visão de vida, além de seus três títulos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 e cinco vitórias no Grande Prêmio de Mônaco com a McLaren.

Paralelamente à pintura dos carros de Fórmula 1 MCL38 que serão pilotados por Lando Norris e Oscar Piastri no Grande Prêmio de Mônaco de 2024, a McLaren Automotive celebra o talento de Ayrton Senna, suas conquistas nas corridas e muito mais com a pintura Senna Sempre, uma homenagem única e pintada à mão a Ayrton, aplicada em um McLaren Senna pré-série da coleção da própria McLaren.

A pintura Senna Sempre foi criada como parte da associação contínua da McLaren com o Instituto Ayrton Senna. Ele mostra não apenas o incomparável domínio da pintura e habilidade que a McLaren Automotive está em uma posição única para oferecer por meio da McLaren Special Operations (MSO), mas também visuais distintos que homenageiam a carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1, sua tenaz busca pela perfeição, a nacionalidade brasileira e a história da McLaren em corridas – inclusive nas ruas de Mônaco – por meio de cores brilhantes e ousadas e tratamentos interiores personalizados.

“Ayrton Senna nasceu para correr e sua paixão pelo desempenho e pela perfeição continua viva na McLaren. O McLaren Senna leva seu nome e incorpora seu espírito – é o McLaren de estrada definitivo para desempenho focado em pista, e esta inspiração magistralmente detalhada captura a energia contagiante de Ayrton. Nossa colaboração com a McLaren Racing para honrar o legado de Senna 30 anos depois é uma celebração compartilhada das habilidades únicas de corrida de Ayrton, e o circuito de rua de Mônaco que ele tornou seu é o lugar perfeito para refletir sobre suas incríveis conquistas.” (Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive)

“A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico de Ayrton Senna por meio desta pintura da McLaren. Senna continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren. Seu impacto na McLaren é enorme, não apenas pelo seu histórico de corrida, mas também pela sua presença dentro da equipe, e agora de seu legado, por isso é uma honra correr com ele em seu circuito de maior sucesso nas cores verde, amarelo e azul.” (Zak Brown, CEO da McLaren Racing)

O McLaren Senna, revelado em dezembro de 2017, é o carro de rua mais radical feito pela McLaren. Projetado e desenvolvido como o melhor carro voltado para a pista e para a estrada, ele oferece total engajamento com um desempenho sem compromissos.

Ao criar o Senna Sempre, a McLaren transformou o visual de um McLaren Senna de pré-produção que faz parte de sua própria coleção patrimonial. Usado para validação de atributos dos altos níveis de desempenho e envolvimento nos modelos de produção do McLaren Senna que se seguiram, o carro também foi amplamente capturado pelas câmeras para apoiar a campanha de lançamento original e foi um dos carros de test drive de mídia global, realizado no autódromo de Estoril, em Portugal, em junho de 2018. Mantido pela McLaren como um carro de pré-produção, desde então tem aparecido em testes de desempenho de alto nível na mídia e feito parte de momentos marcantes da McLaren, incluindo a inauguração do McLaren Composites Technology Center (MCTC) em Sheffield, que contou com a presença do Duque e da Duquesa de Cambridge (agora Príncipe e Princesa de Gales) e Sua Alteza Real o Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Herdeiro do Reino do Bahrein.

Inspirado no legado e na filosofia de Ayrton Senna, o McLaren Senna traz o nome do lendário piloto e campeão de Fórmula 1 e o logotipo “Double S” de Senna ao lado do emblema da McLaren. O Double S também aparece na intrincada pintura como um dos muitos tributos visuais individuais a Ayrton Senna que se alinham com os detalhes do MCL38 F1 personalizado: o logotipo é visível no painel azul que conecta as aberturas de ventilação alojadas na concha dianteira, que complementa a inscrição Senna na asa traseira verde brilhante.

As tintas selecionadas para a pintura Senna Sempre refletem as cores da bandeira brasileira, com tons brilhantes de amarelo, verde e azul reunidos por meio de uma técnica de lavagem desenvolvida recentemente pela MSO. Esta técnica permite que as tintas se misturem sem criar cores adicionais, ao mesmo tempo que evoca a velocidade e o movimento de uma bandeira ondulante. Este efeito também é aplicado ao emblema da McLaren no nariz do carro.

As linhas verdes e brancas ao redor da cabine do carro e a ventilação na base do para-brisa são diretamente inspiradas nos detalhes do icônico design do capacete de corrida de Ayrton Senna.

Nos painéis que cobrem as grandes entradas de ar laterais do carro, os técnicos de pintura da MSO criaram duas representações distintas de Ayrton Senna. Aplicado à mão e exigindo atenção excepcional aos detalhes, o efeito matricial ganha vida à distância, retratando-o dentro e fora da pista.

Contrastando com os acabamentos de pintura brilhante, os painéis visuais de fibra de carbono expostos com acabamento acetinado aparecem no exterior e no interior do carro. No interior, complementa o estofamento em Alcantara amarelo personalizado com perfurações verdes e um marcador branco das 12 horas no volante do carro. As soleiras das portas estofadas em Alcântara preta são decoradas com a assinatura de Ayrton Senna ao lado de sua citação explicando sua ética e filosofia: “Não tenho ídolos. Admiro trabalho, dedicação e competência.”

Com um recorde de seis vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, o nome de Ayrton Senna é sinônimo da principal corrida da Fórmula 1. Suas performances notáveis no icônico circuito de rua são representadas pelas marcas d’água dos números de corrida que seus carros de Fórmula 1 usaram nas cinco vitórias em Mônaco com a McLaren, alcançadas consecutivamente de 1989 a 1993.

A homenagem da McLaren a Senna da McLaren na pista mostra a McLaren Formula 1 Team, pela qual ele venceu seus três Campeonatos Mundiais, honrando sua vida e legado com uma pintura única sob medida para o carro de corrida MCL38. A vibrante paleta de cores amarelo, verde e azul inspirada no capacete de corrida de Ayrton Senna, que aparece na evocativa arte de Senna Sempre, substitui a pintura padrão dos carros de Fórmula 1 da McLaren que correrão em Mônaco.

O exclusivo McLaren Senna com pintura Senna Sempre estará em exibição em Mônaco durante todo o fim de semana prolongado do Grande Prêmio.

Sobre a UK Motors

A UK Motors é representante oficial e exclusiva da Aston Martin e da McLaren para o Brasil, e responde pela importação, comercialização e pós-vendas das operações das duas marcas britânicas. Tanto a Aston Martin quanto a McLaren estão entre as mais conceituadas fabricantes de carros esportivos e de luxo do mundo.

Sobre a McLaren Automotive

A McLaren Automotive é uma produtora de supercarros leves e de altíssimo desempenho. Lançada em 2010, a empresa é hoje a maior parte do Grupo McLaren.

Com sede no Centro de Tecnologia McLaren (MTC, McLaren Technology Center) em Woking, Surrey, Inglaterra, a McLaren Automotive é movida pelo desafio de criar os veículos mais emocionantes, envolventes e de referência do mundo. Aproveitando a história de 60 anos de desempenho autêntico e de corrida do nome McLaren, ele entregou alguns dos supercarros mais espetaculares já feitos.

O portfólio de produtos da empresa, composto por modelos GTS, supercarros, Motorsport e Ultimate, é vendido em mais de 40 mercados ao redor do mundo. Seus carros são montados manualmente no McLaren Production Center (MPC), localizado no mesmo campus da MTC em Woking.

A McLaren é uma pioneira que ultrapassa continuamente os limites. Em 1981, introduziu a tecnologia de chassis de fibra de carbono leve e resistente na Fórmula 1 com o McLaren MP4/1.

Em 1993, projetou e construiu o lendário carro de rua McLaren F1. Construído em torno de um chassi de fibra de carbono, ele estabeleceu o DNA de supercarro da McLaren, concretizado no século 21 em 2011 com a introdução do McLaren 12C, o primeiro carro de produção em série da McLaren Automotive.

A McLaren foi a primeira a entregar um hipercarro híbrido, o McLaren P1™, em 2013. Ao lançar a linha de veículos Ultimate Series, o P1™ foi seguido pelo McLaren Senna em 2018 e seu derivado GTR somente para pista foi lançado um ano depois. 2019 também viu a introdução do hiper-GT híbrido Speedtail. Seu modelo Ultimate mais recente, Elva, é o carro de rua mais leve da McLaren de todos os tempos.

Os modelos LT da McLaren representam a expressão máxima do desempenho em pista em supercarros de produção em série. O nome deriva da versão ‘Longtail’ do F1 GTR, introduzida em 1997, e foi incorporada à nomenclatura da McLaren Automotive em 2015 com a chegada do cupê 675LT baseado no McLaren 650S e do Spider. Em 2018, a lenda do LT continuou com o 600LT baseado no McLaren 570S. O capítulo mais recente da história do LT foi escrito em 2020 e 2021, com a introdução do cupê 765LT e do Spider.

Também em 2021, a empresa revelou seu novíssimo supercarro híbrido de alto desempenho, o McLaren Artura. O Artura é o primeiro McLaren a se beneficiar da McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). O MCLA foi projetado, desenvolvido e fabricado no McLaren Composites Technology Center, na região de Sheffield, na Inglaterra, usando processos pioneiros no mundo, e liderará o futuro eletrificado da marca.

Em 2022, a McLaren anunciou o Solus GT, um carro de corrida de assento único e cabine fechada que deu vida a um conceito futurista originalmente criado para jogos virtuais.

Em 2023, a McLaren revelou seu supercarro de produção em série mais leve e potente, o 750S – um desenvolvimento completo do premiado supercarro 720S. A McLaren também apresentou o novo GTS, substituindo o McLaren GT.

O McLaren Artura Spider foi revelado no início de 2024 como o primeiro conversível híbrido de alto desempenho da marca. Sua introdução foi parte de uma grande atualização do ano modelo para a placa de identificação Artura e significou que a linha de produção em série do GTS da McLaren, o novo Artura e o 750S foram introduzidos com 12 meses de diferença.

A McLaren Automotive também opta por fazer parceria com empresas e organizações líderes mundiais com ideias semelhantes, que ultrapassam os limites em seus respectivos campos. Estes incluem Ashurst, Bowers & Wilkins, Dynisma, Gulf, Monroe, Pirelli, Plan International, Richard Mille e Tumi.

Sobre o Grupo McLaren

O Grupo McLaren é líder global na produção de supercarros de alto desempenho e no automobilismo de elite.

Fundado em 1963 pelo piloto, engenheiro e empresário Bruce McLaren, o Grupo é formado pela McLaren Automotive, que constrói à mão supercarros leves e com eles compete em séries globais, incluindo o Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC); e uma participação majoritária na McLaren Racing, que compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1, na série INDYCAR, na Fórmula E, na Extreme E e na F1 Academy.

O Grupo está sediado globalmente no icônico Centro de Tecnologia McLaren em Woking, Surrey, Inglaterra.

Com reputação de inovação e excelência tecnológica, a McLaren é uma das maiores empresas independentes do Reino Unido.