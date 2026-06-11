Identificação de árvores com QR Code chega ao Parque Dorothy (Hortolândia)

Prefeitura apresentará ação à comunidade nesta sexta-feira (12/06), às 9h

A Prefeitura de Hortolândia realizará, nesta sexta-feira (12/06), às 9h, mais uma etapa do Projeto “QRCode no parque”, desta vez no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, localizado na Rua Manuel Antônio da Silva, 415, Jd. Nossa Senhora de Fátima. O evento visa apresentar à comunidade o sistema de identificação de 140 árvores catalogadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

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Cada uma das espécies identificadas ganhou uma plaquinha com QR Code (do inglês “Quick Response”, isto é, código de barras que oferece resposta rápida ao ser lido com a câmera do celular). Cada QR Code direciona o visitante a uma página do aplicativo “Agenda Verde”, que reúne dados completos sobre a árvore consultada, incluindo nome popular e científico, família, origem, bioma, características de floração e detalhes estruturais.

O Projeto “QRCode no parque” foi lançado no dia 17 de novembro de 2025, com a identificação de 300 unidades arbóreas do OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago. O objetivo do projeto, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, é valorizar a arborização urbana e promover a preservação das espécies e a sustentabilidade. Além disso, oferecer informações relevantes aos visitantes do Parque, acolhendo-os e incentivando a construção coletiva de nova significação do local.

Para a ação no Pq. Dorothy foram convidados gestores, autoridades e também estudantes da rede pública, tanto municipais quanto estaduais. A ação de leitura dos QR Codes acontecerá em parceria com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

“Essa iniciativa une tecnologia e educação ambiental na prática. Queremos que a população conheça nossas árvores e entenda a importância delas para o equilíbrio da natureza. A ideia é que esse modelo possa ser implantado em outros parques da cidade”, afirmou o diretor do Departamento de Educação Ambiental, Ricardo Zanoni.

SERVIÇO:

Projeto “QRCode no parque” – Pq. Dorothy

Data: sexta-feira, 12/06

Hora: às 9h

Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, Rua Manuel Antônio da Silva, 415, Jd. Nossa Senhora de Fátima.

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