Sumaré forma e aprova 53 novos guardas municipais em academia

A Prefeitura de Sumaré concluiu oficialmente, no último dia 3, a Escola de Formação de Aspirantes (EFA 2026) da Academia da Guarda Civil Municipal (GCM), etapa fundamental para a preparação dos futuros agentes que reforçarão a segurança pública do município.

Após o cumprimento da carga horária de 640 horas-aula, conforme determina a legislação vigente, 53 aspirantes foram aprovados no curso de formação. Os candidatos atenderam aos critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.300/2019, que prevê nota mínima de 7,0 e frequência igual ou superior a 80% para aprovação.

A formação contemplou disciplinas teóricas e práticas voltadas à atuação da Guarda Municipal, abordando temas como legislação, direitos humanos, técnicas operacionais, atendimento à população, defesa civil, primeiros socorros, policiamento preventivo e segurança pública municipal.

A conclusão da EFA representa uma importante etapa para o fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Sumaré, que em breve contará com um reforço significativo em seu efetivo. A cerimônia de formatura dos novos guardas está marcada para o dia 4 de julho e simbolizará o encerramento oficial do processo de capacitação dos agentes.

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Investimento

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância do investimento na segurança pública municipal. “Estamos fortalecendo a Guarda Municipal com novos profissionais qualificados, preparados para atuar com responsabilidade, compromisso e proximidade com a população. Segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão, e seguimos investindo para oferecer mais proteção e tranquilidade aos moradores de Sumaré”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o trabalho realizado para ampliar a capacidade operacional da corporação. “A chegada desses novos guardas representa um importante avanço para a segurança da cidade. Eles passaram por uma formação completa e estarão aptos a contribuir diretamente com as ações de prevenção, patrulhamento e atendimento à população”, destacou.

Já o secretário municipal de Segurança Pública, Jeverson Eclair, enfatizou o alto nível de preparação oferecido aos aspirantes durante o curso. “A Academia da Guarda Municipal desenvolveu um trabalho sério e criterioso para garantir que os novos agentes recebam toda a formação necessária para exercer suas funções com excelência. A aprovação desses 53 aspirantes representa mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública de Sumaré”, afirmou.

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