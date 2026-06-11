Deputado da vida real — Denis Andia fala da experiência de conhecer nossas cidades

Esse ano tem eleição pra deputado—- Conhecer de perto as pessoas, as cidades e os seus desafios. Essa bagagem é o diferencial que permite exercer um “mandato da vida real das pessoas”, segundo Denis Andia, ex-prefeito reeleito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato a deputado federal.

Nessa visão prática, tão importante quanto ser da região é ter a vivência de quem já foi testado na gestão pública e soube encontrar soluções para melhorar o dia a dia da cidade, trabalhando de forma focada naquilo que realmente é necessário para a população.

“Meu trabalho sempre foi na linha construtiva, buscando melhorias reais para as pessoas. Fiz assim como prefeito e deu certo. Agora, desejo levar essa experiência para Brasília e ampliar ainda mais a capacidade de trazer recursos e investimentos de qualidade para os municípios. Precisamos aproximar Brasília das nossas cidades e da nossa gente. Quem vive a realidade da população é quem sabe onde estão as prioridades”, destaca.

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Denis Andia ressalta ainda sua experiência na gestão pública e na articulação de verbas para cidades da região durante sua atuação como secretário nacional de Mobilidade Urbana. Segundo ele, como deputado federal, será possível fortalecer esse trabalho de forma ativa e próxima nas 43 cidades das regiões metropolitanas de Campinas e Piracicaba — com a atenção que Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa deixaram de ter nos últimos anos.

“Nossas entidades, por exemplo, deixaram de receber boa parte das emendas parlamentares, que são cada vez mais necessárias para a continuidade dos serviços. Hoje, muitas delas enfrentam sérias dificuldades financeiras e operacionais. Da mesma forma, nossas santas casas e hospitais estão cada vez mais limitados para atender nossa gente da forma como todos merecem”, enfatizou.

Denis Andia defende “mandato real” e coloca experiência a serviço dos Municípios

Pré-candidato a deputado federal,

Denis Andiaapresenta uma proposta baseada na proximidade com a população, no diálogo com as cidades e na busca por soluções concretas para os desafios do dia a dia.

Com o conceito de “mandato real”, Denis afirma que pretende atuar de forma próxima das pessoas, trabalhando diretamente nas necessidades da população e fortalecendo a relação entre Brasília e os municípios.

Entre as prioridades defendidas pelo pré-candidato estão a melhoria do transporte público, a redução gradual da tarifa e o fortalecimento das entidades e serviços que atendem a população. Denis também destaca a importância do Marco Legal do Transporte Público, aprovado pelo Congresso Nacional, como instrumento para ampliar investimentos e melhorar a mobilidade urbana.

“Meu trabalho sempre foi na linha construtiva, buscando melhorias reais para as pessoas. Quero levar essa experiência para Brasília e ampliar ainda mais a capacidade de trazer recursos e investimentos para os municípios”, afirma.

Denis Andia ressalta ainda sua experiência na administração pública e na articulação de verbas para cidades brasileiras durante sua atuação como secretário nacional de mobilidade urbana. Segundo ele, como deputado federal será possível ampliar esse trabalho, representando cerca de 40 a 50 municípios de forma ativa e próxima.

“Precisamos aproximar Brasília das cidades. Quem vive a realidade da população sabe onde estão as prioridades”, destaca.

Ao lembrar sua trajetória política, Denis afirma que aproveitou as oportunidades recebidas dos barbadenses para desenvolver um trabalho voltado à transformação de Santa Bárbara d’Oeste e à melhoria da qualidade de vida da população.

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