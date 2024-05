Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer (28 de maio), a rede de franquias Let’s Eat está promovendo o “Desafio 6 Guenta – versão Corbucci”. Até o dia 28 de maio, os clientes poderão tentar superar o tempo de Ricardo Corbucci, famoso influenciador por seus impressionantes feitos gastronômicos, que ano passado devorou o lanche 6 Guenta em apenas 2 minutos e 22 segundos. Este mega lanche é composto por 6 hambúrgueres, 12 fatias de queijo cheddar, 6 fatias de bacon e a maionese especial da Let’s Eat.

Quem conseguir vencer o tempo de Corbucci ganhará um cheque de R$ 2 mil oferecido pela Let’s Eat Franchising e terá seu nome inscrito no Hall da Fama Let’s Eat. Caso haja mais de um vencedor, aquele que fizer o menor tempo levará o prêmio.

O desafio inclui um combo especial, que além do gigantesco lanche, vem com uma porção de 100g de batata frita e uma Coca-Cola sem açúcar de 350ml. Para participar, basta ir a qualquer restaurante Let’s Eat e informar ao garçom sobre seu interesse em enfrentar o desafio.

Marcos Nunes, proprietário da marca, comenta o sucesso crescente do evento: “A cada ano a competição fica maior. Já virou tradição. O número de competidores aumenta a cada ano. Vencer o Ricardo Corbucci não será fácil.”

Sobre o Let’s Eat

Inspirado nos tradicionais casual dining americanos, o Let’s Eat oferece um menu variado que inclui hambúrgueres gourmet, american BBQ e comida mexicana. Com presença em dezoito cidades brasileiras, a rede se destaca pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado. Com um plano de expansão ambicioso, o Let’s Eat segue em constante crescimento, com a abertura de duas novas unidades previstas para este semestre.