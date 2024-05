A nova UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque das Nações será inaugurada nesta quinta-feira (23), às 17h. O atendimento ao público começa na sexta-feira (24), a partir das 7h30, com médicos (clínico, pediatra e ginecologista), procedimentos gerais de enfermagem e de odontologia, além de exames laboratoriais e vacinação.

As obras estão sendo concluídas com a substituição do calçamento em frente à entrada principal. O serviço de manutenção da Secretaria de Saúde também realiza as últimas instalações de equipamentos na unidade. Nesta reta final, o prédio ainda recebeu serviços de acabamento de elétrica e pintura, instalação de armários, gabinetes e móveis, aparelhos de ar-condicionado, além de uma nova identidade visual.

“Esta é uma obra muito importante para a Saúde da nossa cidade, a exemplo das outras que estamos entregando desde 2021. Uma UBS perto de casa faz uma diferença enorme na vida da população. Os moradores do Parque das Nações e região vão poder contar com todos os serviços de assistência básica num prédio com conforto e comodidade”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

As obras da UBS Parque das Nações incluem novo piso, execução de banheiros acessíveis, reforma do telhado, substituição de esquadrias e dos vidros danificados, substituição das portas, novo consultório clínico, nova pintura, reconstrução do balcão da área da recepção, climatização, além de uma nova identificação visual.

“É uma satisfação imensa poder entregar uma obra tão significativa para os moradores do Parque das Nações e também para as equipes da unidade. Isso nos motiva a continuar investindo ainda mais em toda a rede de Saúde, pois se trata de uma área sensível e que merece toda a nossa atenção”, observa o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Nossas unidades de Saúde estão sendo transformadas com grandes reformas estruturais, além da construção de novos prédios. Isso significa ofertar à população de Americana mais acesso aos serviços, em ambientes com mais conforto e um atendimento humanizado”, acrescenta o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento na nova UBS Parque das Nações chega a R$ 452.437,05, dos quais R$ 150.122,16 são oriundos da Prefeitura e R$ 302.314,89 de parte de uma emenda parlamentar do então deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo, de R$ 500 mil. O valor remanescente (R$ 197.685,11) será destinado à reforma da UBS São Domingos. A tramitação documental foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Em razão da mudança da equipe realocada, não haverá atendimento nesta quarta (22) e quinta-feira (23) na UBS Parque Gramado, que recebeu os pacientes e profissionais do Parque das Nações durante as obras.