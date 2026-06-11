A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das Secretarias de Saúde e de Promoção Social, recebe nesta semana o Ônibus SP Por Todas, que promove uma série de ações e atendimentos gratuitos às mulheres. O veículo permanecerá na Praça Central na sexta-feira (12), das 9 às 16 horas, e no sábado (13), das 9 às 14 horas.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, visando oferecer suporte psicossocial e acolhimento às mulheres, com orientações sobre direitos, segurança e proteção, fortalecendo também a saúde e a dignidade do público feminino.

Intitulada “Projeto Circuito Sertanejo”, a ação conta com um ônibus que percorre alguns municípios da região neste período de festas e rodeios, em que o movimento é maior, para trabalhar ações de saúde geral e também de prevenção aos casos de violência contra a mulher.

O objetivo é ampliar o acesso das mulheres a serviços essenciais de acolhimento, apoio psicossocial e orientações sobre os canais de denúncia de violência, fortalecendo a rede de proteção nos âmbitos municipal e estadual e promovendo ambientes mais seguros e informados.

“Por meio dessa estratégia estadual de promoção da saúde e prevenção da violência, buscamos somar esforços institucionais para fortalecer e ampliar as políticas públicas voltadas às mulheres do município, promovendo proteção, autonomia e dignidade”, destacou a coordenadora do Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Regiane Aparecida Jacomini.

Durante os dois dias da ação, no entorno do ônibus serão ofertados: solicitações de mamografia; aferição de pressão arterial; orientações nutricionais, sobre prevenção do câncer de mama e de colo uterino, sobre hebiatria, e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis); orientações sobre situações de violência contra a mulher; pintura para as crianças; Reiki; entre outros.

A iniciativa também contará com apoio da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), entre outros colaboradores.

Serviço

Projeto Circuito Sertanejo em Santa Barbara d’Oeste

Dias 12, das 9 às 16 horas, e 13 de junho, das 9 às 14 horas

Local: Praça Central

Evento gratuito