Claude IA na previsão- a Matching Visions divulga uma análise quantitativa que simulou 100 mil possíveis desfechos do torneio para estimar as chances da Seleção Brasileira em cada etapa. O estudo foi conduzido com o Claude Fable 5, recém-lançado modelo de inteligência artificial da Anthropic, a partir do chaveamento oficial da FIFA e de dados públicos verificados até 10 de junho de 2026.

O modelo aponta que o Brasil tem 7,4% de probabilidade de conquistar o hexacampeonato, além de 43,0% de chance de chegar às quartas de final, 25,4% de alcançar a semifinal e 14,0% de disputar a decisão. A probabilidade de avançar ao mata-mata é de 97,8%, refletindo a rede de segurança do novo formato, que classifica também os oito melhores terceiros colocados.

As simulações consideraram o formato de 48 seleções, o chaveamento oficial dos jogos 73 a 104, a força atual das equipes, o desempenho recente, a qualidade dos elencos e fatores contextuais como desfalques, comando técnico e logística. A distribuição de campeões do modelo foi calibrada contra referências públicas independentes, como o supercomputador da Opta.

Principais resultados Claude IA

Etapa Probabilidade estimada Avançar da fase de grupos 97,8% Terminar em primeiro no Grupo C 54,1% Chegar às oitavas de final 64,1% Chegar às quartas de final 43,0% Chegar à semifinal 25,4% Chegar à final 14,0% Conquistar o título 7,4%

Fonte: Matching Visions. Simulação de 100 mil cenários com o Claude Fable 5. Data de corte: 10 de junho de 2026.

Holanda assume o posto de maior ameaça ao Brasil

O resultado mais contraintuitivo do estudo envolve a Holanda. A “Laranja Mecânica” aparece como a adversária com maior probabilidade acumulada de eliminar o Brasil nas simulações: 15,3%, à frente de França (10,2%) e Japão (9,8%).

A explicação está no chaveamento. Pelo mapa oficial da FIFA, o classificado do Grupo C cruza com o Grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia) logo na primeira fase eliminatória. Em 87,5% dos cenários em que o Brasil avança, o adversário da Rodada de 32 sai dessa chave.

O detalhe que muda tudo é a posição final no Grupo C. Vencendo o grupo, o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F, que na maioria dos cenários é o Japão. Passando em segundo, encara o provável líder, a Holanda, em quase metade das simulações. Terminar em primeiro ou segundo equivale, na prática, a escolher entre Japão e Holanda na estreia do mata-mata.

“O chaveamento de 2026 cria um efeito que o torcedor ainda não assimilou: o risco do Brasil não está nos adversários mais badalados, e sim na combinação entre frequência de encontro e jogo único. A Holanda lidera a lista de pedreiras potenciais porque é forte e porque aparece no caminho com uma frequência altíssima”, afirma Matheus Bastos, analista de esportes & iGaming da Matching Visions.

Brasil x Argentina: possível clássico de semifinal

Outro achado estrutural do estudo: se Brasil e Argentina vencerem seus grupos, ambos caem na mesma metade do chaveamento. O encontro entre as duas seleções tem 5,4% de probabilidade na semifinal e apenas 1,4% na final.

A final mais provável do torneio, considerando todas as combinações, é Argentina x Espanha, com 4,8% das simulações. As decisões mais prováveis envolvendo o Brasil são contra a França (2,1%) e contra a Espanha (2,1%).

França pode cruzar com o Brasil já nas oitavas

O maior algoz histórico da Seleção em Copas pode aparecer mais cedo do que se imagina. A França termina em segundo lugar no Grupo I em 22,8% das simulações, e é exatamente o segundo colocado dessa chave que cai no cruzamento das oitavas de final do vencedor do Grupo C.

No caminho mais provável, o Brasil enfrentaria Japão ou Holanda na Rodada de 32, Senegal, Noruega ou França nas oitavas, Inglaterra nas quartas em Miami, Argentina ou Portugal na semifinal e Espanha ou França na decisão, no MetLife Stadium.

Fase Adversários mais prováveis Local e data Rodada de 32 Japão ou Holanda Houston, 29 de junho Oitavas de final Senegal, Noruega ou França Nova York/NJ, 5 de julho Quartas de final Inglaterra Miami, 11 de julho Semifinal Argentina ou Portugal Atlanta, 15 de julho Final Espanha ou França MetLife Stadium, 19 de julho

Caminho condicionado à liderança do Grupo C. Fonte: Matching Visions / Claude Fable 5.

Eliminação precoce virou evento raro, mas a posição no grupo vale ouro

Com a vaga dos oito melhores terceiros colocados, a probabilidade de o Brasil cair na fase de grupos é de apenas 2,2%. O maior risco do Grupo C é perder a liderança para o Marrocos, atual campeão africano, e herdar um caminho com Holanda na Rodada de 32, França ou Alemanha nas quartas e Espanha na semifinal.

As quartas de final seguem como referência histórica de gargalo: desde 2006, o Brasil foi eliminado por seleções europeias em cinco edições consecutivas. No modelo, quatro dos cinco maiores algozes potenciais são europeus, e o risco condicional de eliminação cresce a cada fase: 34,5% na Rodada de 32, 32,9% nas oitavas, 41,0% nas quartas e 44,6% na semifinal.

Brasil é o quinto favorito, em empate técnico com Portugal

A estimativa de 7,4% posiciona o Brasil atrás de Espanha (15,9%), França (14,6%), Argentina (13,7%) e Inglaterra (9,4%), e em empate técnico com Portugal (7,3%). O resultado é consistente com o modelo da Opta, que atribui 6,6% ao Brasil, e com as cotações das quatro casas regulamentadas consultadas no estudo: Betano, bet365, Superbet e BetMGM, que pagam entre 9,00 e 9,50 pelo título brasileiro (coletas de 4 a 9 de junho), o equivalente a probabilidades implícitas entre 10,5% e 11,1%.

Três cenários para a Seleção

Cenário Probabilidade de título Base (elenco atual, Neymar incerto) 7,4% Otimista (Neymar disponível, todos em forma) 12,4% Pessimista (lesão de Vini Jr. ou Raphinha) 3,0%

A amplitude de 9 pontos percentuais entre os cenários extremos mostra que a condição física dos titulares pesa de forma decisiva em um caminho que pode começar contra a Holanda já na primeira partida eliminatória.

Sobre a metodologia

O estudo utilizou 100 mil simulações Monte Carlo com um modelo de gols baseado na distribuição de Poisson, executadas pelo Claude Fable 5, modelo de inteligência artificial da Anthropic. O índice de força de cada seleção combinou cinco grupos de variáveis: desempenho recente (25%), Ranking FIFA (20%), rating Elo (20%), qualidade e profundidade do elenco (20%) e fatores contextuais (15%).

A simulação reproduz o chaveamento oficial da FIFA, incluindo a alocação dos oito melhores terceiros colocados conforme os conjuntos do Anexo C do regulamento, e foi calibrada para que a distribuição de campeões fosse consistente com referências públicas independentes. As probabilidades representam estimativas produzidas a partir das premissas do modelo e podem mudar com novas informações sobre escalações, lesões e resultados.

O estudo técnico completo, com metodologia, tabelas de probabilidade, análise por posição no grupo e análise de sensibilidade, está disponível para jornalistas mediante solicitação.

Sobre o Claude Fable 5

O Claude Fable 5 foi lançado pela Anthropic na terça-feira, 9 de junho de 2026, um dia antes da produção deste estudo. É o primeiro modelo da classe Mythos disponibilizado ao público geral, uma nova categoria de sistemas que supera a linha Opus, até então o topo do portfólio da empresa.

Segundo a Anthropic, esse é o modelo de inteligência artificial mais capaz já aberto ao público, com desempenho de ponta em engenharia de software, pesquisa científica, análise de dados e trabalho baseado em conhecimento.

A empresa destaca que a vantagem do modelo sobre as gerações anteriores cresce conforme as tarefas se tornam mais longas e complexas, perfil que se aplica diretamente a simulações de torneio em larga escala como a deste estudo, que envolve a modelagem de 104 partidas em 100 mil cenários completos.

Junto com o Fable 5, a Anthropic lançou o Claude Mythos 5, baseado no mesmo modelo, com acesso restrito a organizações selecionadas de ciberdefesa.

Sobre a Matching Visions

A Matching Visions é uma empresa global de performance com 12 anos de atuação no ecossistema de iGaming. A rede conecta anunciantes, publishers, afiliados, criadores de conteúdo e parceiros estratégicos por meio de uma operação orientada por curadoria, inteligência de dados e crescimento sustentável.

Para este estudo, a Matching Visions utilizou o Claude Fable 5, da Anthropic, como ferramenta de pesquisa, modelagem e análise dos cenários.

Este material possui finalidade exclusivamente informativa, jornalística e editorial. As projeções apresentadas não constituem recomendação de apostas e não garantem resultados futuros.

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