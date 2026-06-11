Claude IA na previsão- a Matching Visions divulga uma análise quantitativa que simulou 100 mil possíveis desfechos do torneio para estimar as chances da Seleção Brasileira em cada etapa. O estudo foi conduzido com o Claude Fable 5, recém-lançado modelo de inteligência artificial da Anthropic, a partir do chaveamento oficial da FIFA e de dados públicos verificados até 10 de junho de 2026.
O modelo aponta que o Brasil tem 7,4% de probabilidade de conquistar o hexacampeonato, além de 43,0% de chance de chegar às quartas de final, 25,4% de alcançar a semifinal e 14,0% de disputar a decisão. A probabilidade de avançar ao mata-mata é de 97,8%, refletindo a rede de segurança do novo formato, que classifica também os oito melhores terceiros colocados.
As simulações consideraram o formato de 48 seleções, o chaveamento oficial dos jogos 73 a 104, a força atual das equipes, o desempenho recente, a qualidade dos elencos e fatores contextuais como desfalques, comando técnico e logística. A distribuição de campeões do modelo foi calibrada contra referências públicas independentes, como o supercomputador da Opta.
Principais resultados Claude IA
|Etapa
|Probabilidade estimada
|Avançar da fase de grupos
|97,8%
|Terminar em primeiro no Grupo C
|54,1%
|Chegar às oitavas de final
|64,1%
|Chegar às quartas de final
|43,0%
|Chegar à semifinal
|25,4%
|Chegar à final
|14,0%
|Conquistar o título
|7,4%
Fonte: Matching Visions. Simulação de 100 mil cenários com o Claude Fable 5. Data de corte: 10 de junho de 2026.
Holanda assume o posto de maior ameaça ao Brasil
O resultado mais contraintuitivo do estudo envolve a Holanda. A “Laranja Mecânica” aparece como a adversária com maior probabilidade acumulada de eliminar o Brasil nas simulações: 15,3%, à frente de França (10,2%) e Japão (9,8%).
A explicação está no chaveamento. Pelo mapa oficial da FIFA, o classificado do Grupo C cruza com o Grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia) logo na primeira fase eliminatória. Em 87,5% dos cenários em que o Brasil avança, o adversário da Rodada de 32 sai dessa chave.
O detalhe que muda tudo é a posição final no Grupo C. Vencendo o grupo, o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F, que na maioria dos cenários é o Japão. Passando em segundo, encara o provável líder, a Holanda, em quase metade das simulações. Terminar em primeiro ou segundo equivale, na prática, a escolher entre Japão e Holanda na estreia do mata-mata.
“O chaveamento de 2026 cria um efeito que o torcedor ainda não assimilou: o risco do Brasil não está nos adversários mais badalados, e sim na combinação entre frequência de encontro e jogo único. A Holanda lidera a lista de pedreiras potenciais porque é forte e porque aparece no caminho com uma frequência altíssima”, afirma Matheus Bastos, analista de esportes & iGaming da Matching Visions.
Brasil x Argentina: possível clássico de semifinal
Outro achado estrutural do estudo: se Brasil e Argentina vencerem seus grupos, ambos caem na mesma metade do chaveamento. O encontro entre as duas seleções tem 5,4% de probabilidade na semifinal e apenas 1,4% na final.
A final mais provável do torneio, considerando todas as combinações, é Argentina x Espanha, com 4,8% das simulações. As decisões mais prováveis envolvendo o Brasil são contra a França (2,1%) e contra a Espanha (2,1%).
França pode cruzar com o Brasil já nas oitavas
O maior algoz histórico da Seleção em Copas pode aparecer mais cedo do que se imagina. A França termina em segundo lugar no Grupo I em 22,8% das simulações, e é exatamente o segundo colocado dessa chave que cai no cruzamento das oitavas de final do vencedor do Grupo C.
No caminho mais provável, o Brasil enfrentaria Japão ou Holanda na Rodada de 32, Senegal, Noruega ou França nas oitavas, Inglaterra nas quartas em Miami, Argentina ou Portugal na semifinal e Espanha ou França na decisão, no MetLife Stadium.
|Fase
|Adversários mais prováveis
|Local e data
|Rodada de 32
|Japão ou Holanda
|Houston, 29 de junho
|Oitavas de final
|Senegal, Noruega ou França
|Nova York/NJ, 5 de julho
|Quartas de final
|Inglaterra
|Miami, 11 de julho
|Semifinal
|Argentina ou Portugal
|Atlanta, 15 de julho
|Final
|Espanha ou França
|MetLife Stadium, 19 de julho
Caminho condicionado à liderança do Grupo C. Fonte: Matching Visions / Claude Fable 5.
Eliminação precoce virou evento raro, mas a posição no grupo vale ouro
Com a vaga dos oito melhores terceiros colocados, a probabilidade de o Brasil cair na fase de grupos é de apenas 2,2%. O maior risco do Grupo C é perder a liderança para o Marrocos, atual campeão africano, e herdar um caminho com Holanda na Rodada de 32, França ou Alemanha nas quartas e Espanha na semifinal.
As quartas de final seguem como referência histórica de gargalo: desde 2006, o Brasil foi eliminado por seleções europeias em cinco edições consecutivas. No modelo, quatro dos cinco maiores algozes potenciais são europeus, e o risco condicional de eliminação cresce a cada fase: 34,5% na Rodada de 32, 32,9% nas oitavas, 41,0% nas quartas e 44,6% na semifinal.
Brasil é o quinto favorito, em empate técnico com Portugal
A estimativa de 7,4% posiciona o Brasil atrás de Espanha (15,9%), França (14,6%), Argentina (13,7%) e Inglaterra (9,4%), e em empate técnico com Portugal (7,3%). O resultado é consistente com o modelo da Opta, que atribui 6,6% ao Brasil, e com as cotações das quatro casas regulamentadas consultadas no estudo: Betano, bet365, Superbet e BetMGM, que pagam entre 9,00 e 9,50 pelo título brasileiro (coletas de 4 a 9 de junho), o equivalente a probabilidades implícitas entre 10,5% e 11,1%.
Três cenários para a Seleção
|Cenário
|Probabilidade de título
|Base (elenco atual, Neymar incerto)
|7,4%
|Otimista (Neymar disponível, todos em forma)
|12,4%
|Pessimista (lesão de Vini Jr. ou Raphinha)
|3,0%
A amplitude de 9 pontos percentuais entre os cenários extremos mostra que a condição física dos titulares pesa de forma decisiva em um caminho que pode começar contra a Holanda já na primeira partida eliminatória.
Sobre a metodologia
O estudo utilizou 100 mil simulações Monte Carlo com um modelo de gols baseado na distribuição de Poisson, executadas pelo Claude Fable 5, modelo de inteligência artificial da Anthropic. O índice de força de cada seleção combinou cinco grupos de variáveis: desempenho recente (25%), Ranking FIFA (20%), rating Elo (20%), qualidade e profundidade do elenco (20%) e fatores contextuais (15%).
A simulação reproduz o chaveamento oficial da FIFA, incluindo a alocação dos oito melhores terceiros colocados conforme os conjuntos do Anexo C do regulamento, e foi calibrada para que a distribuição de campeões fosse consistente com referências públicas independentes. As probabilidades representam estimativas produzidas a partir das premissas do modelo e podem mudar com novas informações sobre escalações, lesões e resultados.
O estudo técnico completo, com metodologia, tabelas de probabilidade, análise por posição no grupo e análise de sensibilidade, está disponível para jornalistas mediante solicitação.
Sobre o Claude Fable 5
O Claude Fable 5 foi lançado pela Anthropic na terça-feira, 9 de junho de 2026, um dia antes da produção deste estudo. É o primeiro modelo da classe Mythos disponibilizado ao público geral, uma nova categoria de sistemas que supera a linha Opus, até então o topo do portfólio da empresa.
Segundo a Anthropic, esse é o modelo de inteligência artificial mais capaz já aberto ao público, com desempenho de ponta em engenharia de software, pesquisa científica, análise de dados e trabalho baseado em conhecimento.
A empresa destaca que a vantagem do modelo sobre as gerações anteriores cresce conforme as tarefas se tornam mais longas e complexas, perfil que se aplica diretamente a simulações de torneio em larga escala como a deste estudo, que envolve a modelagem de 104 partidas em 100 mil cenários completos.
Junto com o Fable 5, a Anthropic lançou o Claude Mythos 5, baseado no mesmo modelo, com acesso restrito a organizações selecionadas de ciberdefesa.
Sobre a Matching Visions
A Matching Visions é uma empresa global de performance com 12 anos de atuação no ecossistema de iGaming. A rede conecta anunciantes, publishers, afiliados, criadores de conteúdo e parceiros estratégicos por meio de uma operação orientada por curadoria, inteligência de dados e crescimento sustentável.
Para este estudo, a Matching Visions utilizou o Claude Fable 5, da Anthropic, como ferramenta de pesquisa, modelagem e análise dos cenários.
Este material possui finalidade exclusivamente informativa, jornalística e editorial. As projeções apresentadas não constituem recomendação de apostas e não garantem resultados futuros.
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