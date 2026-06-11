O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando na reforma do filtro 2 da ETA 2, dando continuidade ao cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2 do município.

Após a conclusão da retirada dos elementos filtrantes existentes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, os trabalhos entraram em uma nova fase nesta semana, com a execução dos reparos estruturais da unidade. Entre os serviços realizados estão a recuperação da estrutura e a impermeabilização do filtro, etapas fundamentais para garantir a durabilidade e a eficiência operacional da unidade.

Após a conclusão desta fase, serão executados os reparos hidráulicos, a pintura da estrutura, a recomposição das camadas filtrantes e a lavagem do sistema, antes do retorno do filtro à operação.

O início desta nova etapa ocorre após a conclusão da reforma do filtro 1 da ETA 2, que já passou por todo o processo de recuperação e voltou a operar normalmente no sistema de tratamento de água da cidade.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, os trabalhos seguem dentro do planejamento estabelecido para modernização das unidades de tratamento. “Concluímos a reforma do primeiro filtro e seguimos avançando na segunda unidade da ETA 2. Neste momento, estamos executando uma etapa importante da obra, com a recuperação estrutural da unidade, preparando o filtro para as próximas fases da reforma. É um investimento que contribui para aumentar a eficiência, a segurança operacional e a vida útil das estruturas responsáveis pelo tratamento da água de Americana”, destacou.

Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa. As intervenções são executadas de forma gradual, com uma unidade por vez, estratégia adotada para preservar a capacidade operacional das estações durante a execução das obras.

As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.