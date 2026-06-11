A unidade responsável pelo policiamento em Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa tem agora no comando o Tenente-Coronel PM Paulo Cesar dos Santos Bravo Salgado

O Tenente-Coronel PM Paulo Cesar dos Santos Bravo Salgado assumiu o comando do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I), responsável pelo policiamento ostensivo em Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa.

Natural de São Paulo/SP, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1998 e foi declarado Aspirante a Oficial em 2001. Ao longo da carreira, atuou em unidades operacionais e especializadas, com destaque para os Batalhões de Polícia de Choque, o 27º BPM/I, o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), onde exerceu a função de Subcomandante.

Mestre e Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, possui sólida formação acadêmica voltada à gestão policial e à segurança pública. À frente do 48º BPM/I, o Tenente-Coronel PM Salgado tem como diretrizes a valorização do efetivo policial militar, o fortalecimento das ações operacionais e a busca contínua pela excelência na prestação dos serviços de segurança pública, com foco na redução dos índices criminais e no aumento da sensação de segurança da população.