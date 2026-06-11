Toda a extensão da Rua Minas Gerais está interditada para o tráfego de veículos após composição descarrilar em frente da empresa Gonvarri nesta quarta-feira (10)

Equipes da Prefeitura de Hortolândia monitoram o descarrilamento de vagões de trem em frente da empresa Gonvarri, na região do Jardim Nova Europa.

A Rua Minas Gerais está interditada em toda a extensão para o tráfego de veículos e, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a normalização deve ocorrer em dois dias. Agentes de trânsito realizam a orientação no local e os motoristas devem evitar a região.