A equipe de judô de Santa Bárbara d’Oeste faturou 18 medalhas na 1ª Copa Associação Atlética Ararense, em Araras, no último domingo (7). A competição, organizada pela 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô, reuniu 700 atletas.

A delegação barbarense conquistou seis ouros, cinco pratas e sete bronzes, nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sub-21. Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a equipe encerrou o torneio na sexta colocação geral, entre 30 cidades participantes.

As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.

Confira quais foram os atletas que subiram ao pódio:

Ouro

  • Ricardo Roberto Justino dos Santos  
  • Kimberly Kethilum Justino Estácio  
  • Samuel Alves dos Santos  
  • Beatriz da Silva Caboatam  
  • Paulo Enrique da Silva Coracin  
  • Thiago de Moraes Amadio  – Individual


Prata

  • Samuel Evandro Alves de Alcantara  
  • Eloah Gonçalves Farias  
  • Luciano Raimundo Fernandes
  • Erik Garcia
  • Thiago de Moraes Amadio  – Absoluto


Bronze

  • Charlote Ezidio Guidotti  
  • Pyetro Covolan Martinago  
  • Laura Araújo Pinto  
  • William Saab Carstens
  • Fábio Eduardo da Silva Coracin – Individual
  • Fábio Eduardo da Silva Coracin – Absoluto
  • Paulo Enrique da Silva Coracin  – Absoluto