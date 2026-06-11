A equipe de judô de Santa Bárbara d’Oeste faturou 18 medalhas na 1ª Copa Associação Atlética Ararense, em Araras, no último domingo (7). A competição, organizada pela 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô, reuniu 700 atletas.

A delegação barbarense conquistou seis ouros, cinco pratas e sete bronzes, nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sub-21. Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a equipe encerrou o torneio na sexta colocação geral, entre 30 cidades participantes.

As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.

Confira quais foram os atletas que subiram ao pódio:

Ouro

Ricardo Roberto Justino dos Santos

Kimberly Kethilum Justino Estácio

Samuel Alves dos Santos

Beatriz da Silva Caboatam

Paulo Enrique da Silva Coracin

Thiago de Moraes Amadio – Individual



Prata

Samuel Evandro Alves de Alcantara

Eloah Gonçalves Farias

Luciano Raimundo Fernandes

Erik Garcia

Thiago de Moraes Amadio – Absoluto



Bronze