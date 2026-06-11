Rede Cine A inicia contratação de profissionais para atuar na nova unidade do empreendimento americanense, reforçando a geração de empregos e o desenvolvimento local

O Cine A inicia o processo seletivo para a contratação de profissionais que irão atuar na unidade do cinema instalada no Americana Shopping. Nesta primeira etapa, serão disponibilizadas 12 vagas para diferentes áreas da operação, marcando a fase final de implantação do empreendimento.

A abertura das vagas representa mais um importante passo para a conclusão dos preparativos da nova unidade e reforça o compromisso do Americana Shopping e do Grupo Cine A com a geração de empregos, a valorização de talentos locais e o fortalecimento da economia da região.

As oportunidades contemplam diferentes funções operacionais e de atendimento, buscando profissionais comprometidos, dinâmicos e alinhados com a missão da empresa de oferecer experiências de entretenimento de qualidade aos seus clientes.

De acordo com a direção do Cine A, a chegada da operação ao Americana Shopping vai além da ampliação da rede, representando também uma contribuição direta para o desenvolvimento econômico local por meio da criação de novas oportunidades de trabalho.

Para Silvio Brittis, diretor da rede Cine A, a chegada da operação representa um momento importante para a cidade em diferentes aspectos. “Estamos muito felizes em participar deste novo capítulo da história de Americana. Além de devolvermos o cinema à cidade com uma estrutura moderna e uma experiência diferenciada, também estamos gerando oportunidades de emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Queremos formar uma equipe preparada para receber o público e entregar uma experiência memorável desde o primeiro dia de operação.”

Além disso, Brittis reforça que a escolha de Americana para receber a nova operação reflete a confiança da rede no potencial da cidade e em sua importância para a região. Reconhecida por sua força econômica e influência regional, o Americana Shopping foi selecionado para receber um dos projetos mais modernos do Cine A, consolidando seu protagonismo como destino de lazer e entretenimento.

Os profissionais selecionados integrarão a equipe responsável pelo funcionamento da unidade desde o início de suas atividades, participando de treinamentos e da preparação final para a inauguração.

“A chegada do Cine A ao Americana Shopping representa um marco importante para o empreendimento e para toda a região. Além de ampliar as opções de lazer e entretenimento para nossos clientes, a operação também contribui diretamente para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. A expectativa para a inauguração é enorme, tanto por parte do shopping quanto do público, que há muito tempo aguarda um cinema moderno e de qualidade em Americana”, afirma João Oliveira, superintendente do Americana Shopping.

Os interessados já podem realizar sua inscrição por meio da plataforma oficial de recrutamento da rede: https://cinea.vagas.solides.com.br.