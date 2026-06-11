O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 394 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 29 de maio a 7 de junho. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esses dez dias, foram feitos 174 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 122 em passeios (VAP) e 98 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 394 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Balneário Salto Grande, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Chácara Lucília, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Cordenonsi, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasília, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Jardim Esplanada, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Jardim Mollon, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Nova Aliança, Jardim Pau Brasil, Jardim Santa Sofia, Jardim São José, Jardim São Paulo, Jardim Villagio, Mário Covas, Mathiensen, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Mangueiras, Parque das Nações, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, São Luiz, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vale das Nogueiras, Vila Belvedere, Vila Bertini, Vila Gallo, Vila Mariana, Vila Massuchetto e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.